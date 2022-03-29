FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -3
93.71р102.67р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

«Никто не должен лишать нас традиции». Министр культуры Любимова предложила замену «Кинотавру»

2
Печать

В случае если фестиваль «Кинотавр» в этом году не будет проведен, вместо него создадут национальный киносмотр, бюджет на его разработку есть. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы РФ по культуре 29 марта заявила министр культуры России Ольга Любимова.

«Никто не должен лишать нас традиции в Зимнем театре (в Сочи. — Прим. ред.) встречаться и смотреть. Не будет названия «Кинотавр» — мы придумаем вместе с отраслью другое. На это, благо, есть средства в Министерстве культуры, что бы ни говорили», — цитирует Любимову РИА Новости.

Глава Минкультуры также подчеркнула, что текущая ситуация на Украине «не должна нас всех парализовать, выбить из колеи».

«Фонтанка» писала, что продюсер и президент «Кинотавра» Александр Роднянский не видит смысла проводить фестиваль «Кинотавр» в сегодняшней России.

Также ранее Московский международный кинофестиваль объявил о переносе на осень.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Карабас Барабас
Я так понимаю, что с нашим участием просто никто не хочет фестивалей проводить.
Будем сами с собой, батькой и Сирией.
altnec
Что-то никто из них не вложил и не вложился в культуру, так на программках для первоклашег и процветают. А потом уже сразу за бугорок, и вот оттуда уже напевно-так-напевно оболванивают, таки они ж в другом положении.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний