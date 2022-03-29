«Никто не должен лишать нас традиции». Министр культуры Любимова предложила замену «Кинотавру»

В случае если фестиваль «Кинотавр» в этом году не будет проведен, вместо него создадут национальный киносмотр, бюджет на его разработку есть. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы РФ по культуре 29 марта заявила министр культуры России Ольга Любимова.



«Никто не должен лишать нас традиции в Зимнем театре (в Сочи. — Прим. ред.) встречаться и смотреть. Не будет названия «Кинотавр» — мы придумаем вместе с отраслью другое. На это, благо, есть средства в Министерстве культуры, что бы ни говорили», — цитирует Любимову РИА Новости.

