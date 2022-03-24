Александр Роднянский не видит смысла проводить «Кинотавр» в сегодняшней России

Продюсер Александр Роднянский в интервью блогеру Илье Варламову поделился своим видением насчет будущего фестиваля «Кинотавр», президентом которого он является.



«Кинотавр» — важнейшей отечественный фестиваль и один из самых старых брендов новой России, — сказал он. — Я не думаю, что «Кинотавру» имеет смысл продолжать существование вот в России такой. Я думаю, мы просто откажемся от его проведения в этом году. Невозможно. Будем ждать других времен».



В ответ на вопрос блогера о том, не видит ли Роднянский риска национализации бренда, продюсер ответил: «Пусть и ММКФ национализируют, он тоже перенесся».

