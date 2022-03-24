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Александр Роднянский не видит смысла проводить «Кинотавр» в сегодняшней России

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Продюсер Александр Роднянский в интервью блогеру Илье Варламову поделился своим видением насчет будущего фестиваля «Кинотавр», президентом которого он является.

«Кинотавр» — важнейшей отечественный фестиваль и один из самых старых брендов новой России, — сказал он. — Я не думаю, что «Кинотавру» имеет смысл продолжать существование вот в России такой. Я думаю, мы просто откажемся от его проведения в этом году. Невозможно. Будем ждать других времен».

В ответ на вопрос блогера о том, не видит ли Роднянский риска национализации бренда, продюсер ответил: «Пусть и ММКФ национализируют, он тоже перенесся».

Ранее Московский международный кинофестиваль объявил о переносе на осень.

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