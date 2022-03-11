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Московский международный кинофестиваль переносится на осень 2022 года

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На сайте Московского международного кинофестиваля (ММКФ) 11 марта появилось объявление о переносе форума, который должен был пройти в апреле, на вторую половину года.

«К нам обращаются кинематографисты разных стран, многолетние друзья и партнеры Московского международного кинофестиваля, с просьбой перенести его сроки, запланированные в этом году на апрель, — объяснили свое решение в администрации. — У многих из них в сегодняшней ситуации не получается ни приехать в Москву, ни прислать свои фильмы (в случаях, когда эти фильмы существуют только на пленке или на жестких дисках), а в каких-то случаях — даже получить согласие продюсеров на участие фильмов в фестивале».

Новые точные сроки проведения фестиваля организаторы обещают назвать позднее.

ММКФ — один из старейших фестивалей в мире, впервые проводился в 1935 году, его участников судило жюри под председательством Сергея Эйзенштейна.

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Комментарии (2)

vfhbr
Кинодеятели ДНР и ЛНР заткнут за пояс Голливуд.
267086865
Международный? Ах да...я ж забыл, узбекистан, таджикистан...азербайджан и т.д.)).
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