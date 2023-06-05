В Смольном объяснили, почему проезд в Петербурге дороже, чем в Москве

Комитет по тарифам объяснил разницу в стоимости проезда между Москвой и Петербургом. По мнению чиновников, дело в малой популярности общественного транспорта.



Вопрос подняли 5 июня в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Ведущая спросила, почему разовый проезд в петербургском метро дороже, чем в Москве, а разница по электронному билету длительного пользования невелика. Председатель комитета по тарифам Санкт-Петербурга Алексей Малухин связал это с маленькой выручкой перевозчиков от пассажиров. «У нас пассажиропоток раза в три ниже, чем в Москве, - подчеркнул он. – Как только мы с вами поднимем количество пассажиров, когда начнем более активно пользоваться общественным транспортом, это увеличит доходы наших предприятий и позволит снизить плату за проезд».



При этом Малухин подчеркнул, что большая часть пассажиров не платит за проезд по экономически обоснованным тарифам, бюджет компенсирует им часть стоимости. В бюджете 2023-2025 годов на это всего выделено более 190 млрд рублей. Кроме того, он отметил, что использование различных проездных билетов снижает стоимость поездки. Наиболее выгодный вариант - токенизированная Единая карта петербуржца: «Фонтанка» рассказывала, что скидка по ней в метро существенно сократилась, зато льготы появились в наземном транспорте.



«Фонтанка» подробно рассказывала о том, как сам «Петербургский метрополитен» оценивает реальную стоимость перевозки каждого пассажира. Ту часть, которую они недоплачивают, компенсируют субсидией из бюджета. При стоимости жетона в 70 рублей, реальные расходы оцениваются более чем в 90.

