В Кремле не стали комментировать контрнаступление ВСУ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос относительно контрнаступления ВСУ. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает ТАСС.

«Это связано с ходом СВО. Поэтому здесь абсолютная прерогатива у Министерства обороны. Вы видели сегодняшнее заявление, которое было сделано ведомством», — сказал он в ответ на вопрос о появлении информации о начале контрнаступления ВСУ.

В ночь на понедельник Минобороны РФ сообщило, что украинские военные начали «крупномасштабное наступление» на пяти участках фронта на южно-донецком направлении. Своих целей «противник не добился, успеха не имел».