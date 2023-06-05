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    Боевые действия

    В Кремле не стали комментировать контрнаступление ВСУ

    10 комментариев

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос относительно контрнаступления ВСУ. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает ТАСС.

    «Это связано с ходом СВО. Поэтому здесь абсолютная прерогатива у Министерства обороны. Вы видели сегодняшнее заявление, которое было сделано ведомством», — сказал он в ответ на вопрос о появлении информации о начале контрнаступления ВСУ.

    В ночь на понедельник Минобороны РФ сообщило, что украинские военные начали «крупномасштабное наступление» на пяти участках фронта на южно-донецком направлении. Своих целей «противник не добился, успеха не имел».


    Также представитель Кремля добавил, что президент РФ Владимир Путин находится на связи с ответственными на местах по теме спецоперации.

    «Президент традиционно всегда предпочитает иметь разные источники получения информации, особенно когда речь идет об СВО, и наряду с официальными докладами, конечно, он регулярно совершает такие звонки и получает информацию непосредственно с земли», — сказал Дмитрий Песков.

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    Дмитрий ПесковКонфликт на Украине

    Комментарии 10

    Гость05 Июн 2023 в 13:08
    В ночь на понедельник Минобороны РФ сообщило, что украинские военные начали «крупномасштабное наступление» на пяти участках фронта на южно-донецком направлении.
    +1−0
    AndrewBarsik05 Июн 2023 в 13:02
    Да вообщем-то никому их комментарии не интересны. И так всё ясно.
    +5−0
    Гость05 Июн 2023 в 12:55
    ОН И ОНА
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