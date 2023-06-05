Тела мужчины и девушки нашли в квартире, которую они сняли за пару дней до этого в Петербурге

В Московском районе Петербурга устанавливается причина смерти двух человек, тела которых нашли в съемной квартире.



Скорую вызвали в квартиру на Витебском проспекте накануне около половины восьмого утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 июня. Однако медики могли только констатировать смерть двух находившихся там жильцов — 24-летнего мужчины и 17-летней девушки. Оба приехали из Северной Осетии и сняли квартиру на год.



В квартире нашли пакет с белым порошком. Его направили на исследование.

