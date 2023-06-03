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    Суд прекратил дело против уволенного из СПбГУ доцента Белоусова из-за истечения сроков давности

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    13 комментариев

    Василеостровский райсуд прекратил дело о дискредитации армии в отношении доцента Михаила Белоусова, уволенного из СПбГУ. Истекли сроки давности, сообщает 3 июня объединенная пресс-служба судов города.

    Материал по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ поступил накануне из Центра «Э». В материалах было указано, что в октябре в университетской аудитории по адресу: Менделеевская линия, 2, Белоусов высказывал студентам свое мнение об СВО, чем дискредитировал армию.

    Об увольнении Белоусова стало известно 2 июня. Комиссия СПбГУ по этике рассматривала публикации в интернете, в которых говорилось, что Белоусов в том числе оскорблял память погибшего студента-добровольца. Сам Белоусов заявил, что не имеет отношения ни к созданной от его имени странице, ни к указанным публикациям.

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    Комментарии 13

    Гость03 Июн 2023 в 18:18
    Будешь думать,что говорить.
    +0−1
    Михаил Микушин03 Июн 2023 в 17:55
    Нынешний СПбГУ - просто ПТУ по сравнению с ЛГУ имени товарища А.А.Жданова... говорю с горечью, как бывший краснодипломный выпускник последнего...
    +5−1
    Гость03 Июн 2023 в 17:48
    Пятая колонна действует...
    +3−3
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