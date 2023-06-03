Суд прекратил дело против уволенного из СПбГУ доцента Белоусова из-за истечения сроков давности

Василеостровский райсуд прекратил дело о дискредитации армии в отношении доцента Михаила Белоусова, уволенного из СПбГУ. Истекли сроки давности, сообщает 3 июня объединенная пресс-служба судов города.



Материал по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ поступил накануне из Центра «Э». В материалах было указано, что в октябре в университетской аудитории по адресу: Менделеевская линия, 2, Белоусов высказывал студентам свое мнение об СВО, чем дискредитировал армию.



Об увольнении Белоусова стало известно 2 июня. Комиссия СПбГУ по этике рассматривала публикации в интернете, в которых говорилось, что Белоусов в том числе оскорблял память погибшего студента-добровольца. Сам Белоусов заявил, что не имеет отношения ни к созданной от его имени странице, ни к указанным публикациям.

