    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 8

    4 м/с, зап

    762мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd80.88eur87.1

    После смертельной для велосипедистки аварии в Ленобласти возбуждено уголовное дело

    2440
    9 комментариев

    Следственный комитет по Ленобласти возбудил уголовное дело по факту аварии в Выборгском районе, в которой погибла велосипедистка.

    17-летний водитель «Мазды», которая сбила женщину, остался под подпиской о невыезде, сообщает 3 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, с оставлением места ДТП).

    Как писала «Фонтанка», авария произошла вечером 31 мая на 1-м километре дороги Каменногорск — Дубинино. По предварительным данным, 17-летний житель Каменногорска взял родительскую «Мазду-3», поехал без прав и сбил 41-летнюю велосипедистку, которая скончалась на месте.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТП с велосипедистом
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 9

    Гость03 Июн 2023 в 17:54
    Парень ещё может быть полезен стране. А женщину уже не вернуть. Зачем ему в тюрьму? Там он просто будет терять время. Надо дать ему шанс. Если осознал всё - будет достойным членом общества. Нужно отнестись с пониманием.
    +1−1
    Гость03 Июн 2023 в 17:50
    Злые вы. Не знаете что у пацана на душе, а уже травите.
    +1−1
    Басик03 Июн 2023 в 17:12
    Убил человека и свободен, душа не болит, совесть не мучает, вот только мамка наругала за поцарапанный бампер. Что из этого черта вырастет?
    +3−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close