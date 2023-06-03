После смертельной для велосипедистки аварии в Ленобласти возбуждено уголовное дело

Следственный комитет по Ленобласти возбудил уголовное дело по факту аварии в Выборгском районе, в которой погибла велосипедистка.



17-летний водитель «Мазды», которая сбила женщину, остался под подпиской о невыезде, сообщает 3 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, с оставлением места ДТП).



Как писала «Фонтанка», авария произошла вечером 31 мая на 1-м километре дороги Каменногорск — Дубинино. По предварительным данным, 17-летний житель Каменногорска взял родительскую «Мазду-3», поехал без прав и сбил 41-летнюю велосипедистку, которая скончалась на месте.

