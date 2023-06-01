Под Петербургом подросток на «Мазде» задним ходом сбил велосипедистку насмерть и уехал

Велосипедистка погибла в ДТП в Выборгском районе Ленинградской области. Автомобилем управлял несовершеннолетний водитель без прав. Подробности стали известны «Фонтанке» 1 июня.
ДТП произошло на 1-м километре дороги Каменногорск — Дубинино 31 мая около 18:45. По предварительным данным, 17-летний житель Каменногорска взял родительскую «Мазду 3». При движении задним ходом он не обеспечил безопасность маневра и сбил ехавшую навстречу велосипедистку — 41-летнюю петербурженку. Она погибла на месте. Водитель скрылся.
Водительское удостоверение парню не выдавалось, нарушений ПДД за ним не числится. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.