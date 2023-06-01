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    Под Петербургом подросток на «Мазде» задним ходом сбил велосипедистку насмерть и уехал

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    9 комментариев

    Велосипедистка погибла в ДТП в Выборгском районе Ленинградской области. Автомобилем управлял несовершеннолетний водитель без прав. Подробности стали известны «Фонтанке» 1 июня.

    ДТП произошло на 1-м километре дороги Каменногорск — Дубинино 31 мая около 18:45. По предварительным данным, 17-летний житель Каменногорска взял родительскую «Мазду 3». При движении задним ходом он не обеспечил безопасность маневра и сбил ехавшую навстречу велосипедистку — 41-летнюю петербурженку. Она погибла на месте. Водитель скрылся.

    Водительское удостоверение парню не выдавалось, нарушений ПДД за ним не числится. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 9

    Antuan Rokanten01 Июн 2023 в 09:55
    Пару лет условно дадут от силы.
    +1−0
    firma01 Июн 2023 в 09:32
    Они же дети?
    +0−0
    Zet01 Июн 2023 в 09:26
    Это ж какая скорость была при движении задним ходом, чтобы насмерть сбить?
    +0−0
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