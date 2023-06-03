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    Зачахли без ухода или не прижились? Жители Васильевского острова реанимируют растения в местном сквере

    1993
    1 комментарий

    Жители Васильевского острова взяли шефство над деревьями и кустарниками сквера «Осенний марафон». В первый день лета соседи вышли, чтобы посадить цветы на одной из клумб.

    Взять растения под крыло заставило плачевное состояние многих из них, говорит инициатор создания «Осеннего марафона» Вера Рязанова. Сквер был создан в рамках проекта «Твой бюджет» на углу Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей в 2021 году. Сначала за садом следила администрация района, затем зелёный уголок решили передать комблагу. Но процесс затянулся.

    Из-за отсутствия полива и ухода деревья и кусты зачахли или пострадали от рук вандалов, считают жители. В районе утверждают, что растения просто не прижились и их заменят по гарантии. Но жители решили не ждать и действовать своими силами — своих подопечных они пометили разноцветными ленточками и стараются поливать раз в два-три дня. Помогает им в реанимации сквера и неравнодушный бизнес — недавно василеостровцам привезли новые саженцы черемухи и сирени.

    Подробнее о спасении сквера можно прочитать здесь.

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    Комментарии 1

    Rosso03 Июн 2023 в 15:35
    Вчера же было 🧐. Или теперь каждый пресс-релиз будет обсасываться в трёх новостях, а любой инфоповод-в четырёх заметках?
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