Зачахли без ухода или не прижились? Жители Васильевского острова реанимируют растения в местном сквере

Жители Васильевского острова взяли шефство над деревьями и кустарниками сквера «Осенний марафон». В первый день лета соседи вышли, чтобы посадить цветы на одной из клумб.

Взять растения под крыло заставило плачевное состояние многих из них, говорит инициатор создания «Осеннего марафона» Вера Рязанова. Сквер был создан в рамках проекта «Твой бюджет» на углу Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей в 2021 году. Сначала за садом следила администрация района, затем зелёный уголок решили передать комблагу. Но процесс затянулся.