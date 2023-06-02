Сам себе садовник. Василеостровцы взяли шефство над беспризорным сквером «Осенний марафон»

Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

Жители Васильевского острова спасают сквер «Осенний марафон», созданный полтора года назад в рамках проекта «Твой бюджет». Пока городские власти выясняли, кто должен ухаживать за новой зеленой зоной, деревья и кусты зачахли без полива или пострадали от рук вандалов. Неравнодушные соседи объединились и взяли шефство над растениями.



1 июня жители улицы Кораблестроителей вышли в сквер «Осенний марафон», чтобы посадить цветы. В анонсе в группе соседям предлагали захватить совочки или лопатки и воду для полива. Василеостровцы берут на себя роль садовников не первый раз: в конце мая они посадили кусты и деревья и назначили ответственных за полив растений. «Лето обещает быть жарким, а с поливом и уходом деревьев в сквере туговато. Как говорится, «спасение утопающих - дело рук самих утопающих», — сообщается в группе «ВКонтакте».



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как рассказала «Фонтанке» инициатор создания «Осеннего марафона» Вера Рязанова, взять под опеку кусты и деревья жителей заставило плачевное состояние многих из них.

Напомним, сквер «Осенний марафон» был создан в рамках проекта «Твой бюджет» на углу Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей. Инициатива Веры Рязановой победила в конкурсном отборе в 2019 году. Бюджет проекта составил 18 млн рублей. Осенью 2021 года сквер был торжественно открыт. На пустыре, где совершали пробежки герои одноименного фильма Георгия Данелии, высадили 80 хвойных и лиственных деревьев и почти тысячу кустов. Осеннюю тематику подчеркнули жёлтой плиткой и клумбами в виде кленовых листьев. А также установили малые архитектурные формы в виде часов, телефонной будки и печатной машинки, отсылающие к фильму.



По словам местных жителей, в первый год за сквером присматривала администрация Василеостровского района, а убирал территорию Жилкомсервис №1 Василеостровского района. В конце прошлого года в сквере стали замечать сотрудников СПХ «Василеостровец», которые занимались уборкой. Но растения и деревья, видимо, остались без присмотра, говорит Вера Рязанова. «К сожалению, никакого регулярного ухода за зелеными насаждениями и полива мы не видим», — отмечает она.



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Часть растений погибла еще в прошлом году. Весной стало очевидно, что состояние кустов и деревьев ухудшается. «Хорошо прижилась сирень, хорошо растут рябина и черемуха. Но часть кленов высохли и практически все розовые кусты погибли — за ними никто не ухаживал. Высохла и погибла одна карельская сосна, почему-то ее тоже никто не поливал», — рассказала Вера Рязанова. Кедр полуживой и пока борется за жизнь. «К сожалению, таких деревьев здесь много, поэтому мы решили взять инициативу в свои руки и за ними ухаживать», — добавляет она.



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Кроме того, еще перед Новым годом одну из елей срубили вандалы, а газон пострадал от автомобилей, которые парковались на территории сквера зимой. Тут на помощь пришла администрация района: ель пообещали заменить, а также установили полусферы, которые заградили доступ для машин.



В комитете по благоустройству сообщили, что на данный момент СПХ «Василеостровец» окончательно не взял «Осенний марафон» на баланс. «Осенний марафон» — это проект построенный в рамках ФКГС (формирование комфортной городской среды. — Прим. ред.) два года назад. Его содержанием занималась районная администрация. Стоит вопрос по передаче его на содержание нашему СПХ, но пока этот процесс не завершен», — прокомментировали в пресс-службе комблага.



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В администрации Василеостровского района подтвердили, что пока окончательно не передали объект, но заверили, что присматривают за сквером, помогая в том числе с поливом растений. Удручающий вид некоторых деревьев в районе объясняют не условиями их содержания, а тем, что они просто не прижились. Однако гарантийные обязательства еще действуют, и подрядчик за свой счет восстановит поврежденные растения, а в случае необходимости, малые архитектурные формы, дорожки и бордюры. Кроме того, по просьбе района «социально ответственный бизнес» подготовил землю для посадки новых растений. Жители же занимаются благоустройством потому, что хотят еще больше растений, чем было высажено за счет бюджета.



Активисты благодарны району за помощь, но считают, что его ресурсов для благополучия сквера недостаточно. Соседи договорились, что каждый возьмет под опеку тот или иной куст и будет его регулярно поливать. Своих подопечных жители пометили разноцветными ленточками. Некоторые растения после начала регулярного полива начали оживать.



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Василеостровцы высаживают и новые растения вместо погибших. В прошлый раз они посадили 10 кустов сирени, три клена, три рябины и две черемухи. Саженцы предоставило частное хозяйство. В этот раз тоже не обошлось без поддержки неравнодушного бизнеса. Одна из местных жительниц Ольга Шаравина уговорила заводчика цветов пожертвовать для сквера два ящика петуний и договорилась с поставщиком удобрений о подкормке растений. Нескольких гранул хватит надолго, а жителям останется только вовремя поливать. «Надежда появилась, что это будет сад!» — радуется она.



Отсутствие ухода и полива со стороны города — это большой минус, говорит Вера Рязанова. «Но есть и большой плюс — мы организовались и начали встречаться и знакомиться с соседями-единомышленниками», — заключает она.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

