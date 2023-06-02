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    Счастье без удобств за 600 тысяч. Почему упрощенную LADA Granta больше не найти

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    8 комментариев

    Год назад АВТОВАЗ выпустил упрощенную модель без целого ряда элементов комфорта, зато с антикризисной ценой. Автомобили LADA Granta Classic’22 собирались продавать по цене от 658 тысяч рублей. Однако всё разу пошло не по плану — найти совсем пустую машину в дилерском центре было практически нереально. Рассказываем, почему идея о дешевой «классике» сошла на нет.

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    Комментарии 8

    Михаил Микушин02 Июн 2023 в 23:26
    Забавно было бы увидеть Беглова, Бельского или Дрозденку на упрощенной LADA Granta.... с любимой буквой Z в петлице...
    +5−1
    26586993702 Июн 2023 в 23:09
    Нечитаемо на мобильных устройствах!!!
    +1−0
    Польза санкций02 Июн 2023 в 23:09
    В Америке автомобиль такого класса (вернее, гораздо выше) можно купить на аукционе за 1500 долларов. ) То есть, за двухнедельную зарплату низкооплачиваемого американца. ))
    +4−2
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