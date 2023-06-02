Счастье без удобств за 600 тысяч. Почему упрощенную LADA Granta больше не найти

Год назад АВТОВАЗ выпустил упрощенную модель без целого ряда элементов комфорта, зато с антикризисной ценой. Автомобили LADA Granta
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Год назад АВТОВАЗ выпустил упрощенную модель без целого ряда элементов комфорта, зато с антикризисной ценой. Автомобили LADA Granta
Текстовую версию материала читайте здесь.
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