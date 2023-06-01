Без кондиционера и ABS. Куда делась упрощенная LADA Granta, которую обещали продавать за 600 тысяч

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС Поделиться Поделиться





В преддверии выхода на рынок обновленной Lada Vesta, которая должна стать венцом на пути импортозамещения, «Фонтанка» вспомнила, как год назад «Автоваз» выпустил «упрощенную» модель без целого ряда элементов комфорта, зато с антикризисной ценой. Как сейчас выясняется, тот проект тихо сник, купить такую машину в принципе невозможно.



После ухода из РФ Renault, основного партнера «АвтоВАЗ», российский автогигант лишился львиной доли ключевых технологий и комплектующих. Однако спустя пару месяцев после национализации завода, он объявил о запуске в производство самого доступного нового автомобиля на российском рынке LADA Granta Classic’22, который рекомендовал продавать по цене от 658 тысяч рублей.



Чтобы получить упрощенную версию тольяттинского автопрома за такую цену, нужно было сдать свою старую машину в трейд-ин или оформить покупку в кредит, но даже при таком раскладе новая Granta выглядела все равно дешевле, чем модели предыдущего года. Радость покупателям отравляли лишь два момента: дешевизна автомобиля далась концерну «упрощением» нескольких важных опций.



Кроме того, найти машину хотя бы приблизительно по такой цене в салонах Петербурга оказалось просто невозможно.

Не куражу ради, а производства для

К идее упрощения LADA Granta концерн пришел через боль и лишения. После того, как весной прошлого года Renault разорвал отношения с «АвтоВАЗом», завод остался без импортных комплектующих. Ситуация была настолько драматичной, что производство всех автомобилей пришлось остановить, а рабочих отправить в простой.

Выпускать бюджетную LADA Granta решили ради того, чтобы хоть что-то выпускать, — объяснили «Фонтанке» свое тогдашнее решение сотрудники концерна, которое, по сути, было антикризисным.



LADA Granta Classic’22 увидела свет в июне прошлого года в минимальной комплектации. Из привычного оснащения остались электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев и электропривод зеркал заднего вида, крепления для детских сидений ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовка с четырьмя динамиками, стальные 14-дюймовые диски колес с декоративными колпаками.

Что могли импортозаместить — заместили: на смену немецкому генератору Bosch пришел китайский, в Китае нашли и дроссель. Вместо немецких поршней в двигатель поставили российские.



Оперативно решить проблему с подушками безопасности и кондиционером не вышло, поэтому в машинах, которые сошли с конвейера в июне, решили обойтись без них. Полость для подушки в руле заткнуть было нечем, поэтому руль поставили старый ВАЗовский. Адекватную замену системе ABS тоже быстро не нашли, поэтому решили: пусть пока продается так.

Рекомендованная цена на базовую комплектацию стартовала с отметки 658 тысяч рублей, с программой льготного автогредитования государство субсидировало скидку в 20 %, позволяя купить Granta по совсем уж кукольной цене — 543 тысячи рублей.



Планка продаж — 138 Granta в сутки

Планку автогигант взял серьезную — общая суточная программа сборки замахнулась на 645 штук. В принципе высота выглядела достижимой — 14 июля было собрано 395 таких автомобилей. И если допустить, что с 15 числа конвейер вышел на полную мощность суточной программы, за оставшиеся 16 дней июля концерн мог бы собрать 10 320 штук LADA Granta Classic’22.

Несмотря на скромность комплектации, бюджетная цена бешено привлекала привлекала покупателей — в июле 2022 года было продано 4 270 таких автомобилей, то есть в среднем дилеры продавали по 138 машин ежедневно.



По итогам 2022 года рыночная доля LADA Granta выросла почти вдвое, автомобиль разошелся тиражом в 87982 экземпляра и занял лидирующие позиции по объемам продаж относительно всех остальных реализуемых в России брендов, лишь на 22% уступив показателям предыдущего года.

Однако торговать настолько ниже перегретого в то время рынка, когда цены на машины подскочили в два и больше раз, а иномарки уходили за любую цену в любой комплектации, похоже, было коммерчески непонятно.



Уже 26 июля для «Гранты» нашли кондиционер — у южнокорейской компании Erae Automotive. Агрегат увеличил рекомендованную розничную цену автомобиля до 745,9 тысячи рублей, хотя по программе льготного кредитования цена упала до 597,2 тысячи. Дальше стали потихоньку добавлять другие недостающие компоненты, а сейчас и вовсе обсуждается полный запрет на выпуск в России машин без ABS.



Цель — корпоративный клиент

Искать совсем пустую Granta Classic’22 в дилерском центре и в прошлом-то году было сродни поиску иголки в стоге сена. Продавцы обвешивали машину допоборудованием в виде сигнализации, тонировки, музыки, дополнительного антикора и ковриков, что уже на старте продаж добавляет порядка 60 тысяч сверху. Да и в таком виде «упрощенную» «Гранту» было не сыскать — приходилось соглашаться на кондиционер и другие блага цивилизации, но уже тысяч на 100 дороже.

Однако машины бюджетной комплектации действительно с конвейера сходили, и их действительно покупали по рекордно низкой цене. Несмотря на некомплект, LADA Granta Classic’22 стали мегапопулярны у корпоративного клиента и госзаказчиков.

В июле сразу 400 «Грант» без ABS появились в сервисе заказа такси «Максим», таксопарк «ЯМосква» получил 300 «облегченных» седанов в декабре.



В августе 2022 года 30 автомобилей LADA GRANTA Classic' 22 были куплены для медучреждений Самарского региона, В областном правительстве заявили, что к концу года медикам передадут еще 141 такой автомобиль, а в апреле 2023-го они получили еще 80 ключей от «Гранта». В том же месяце полностью закрыла потребность в санитарном транспорте Удмуртия — 62 машины поехали в 21 сельскую больницу.

Организациям LADA GRANTA доставались по рекордно низкой цене. Среди счастливчиков — Медсанчасть №94 Московской области, которая в августе прошлого года по контракту с ООО «Армада» приобрела автомобиль за рекордные 648 тысяч рублей. Департаменту здравоохранения Ярославской области «Армада» продала 15 GRANTA по 656 тысяч за штуку. Они же поставили 5 автомобилей по 685 тысяч рублей Госветинспекции Пермского края, еще 47 машин по такой же цене приобрел у «Армады» Минздрав Владимирской области.



Чем лучше становилась ситуация с импортозамещением комплектующих на АвтоВАЗе, тем выше ползли цены. В декабре 59 автомобилей обошлись Нижегородскому территориальному центру медицины катастроф по 736 тысяч рублей за единицу, еще 9 автомобилей той же модификации, но уже в апреле 2023-го, Центр купил по 766 тысяч за единицу.

Счастливая пора подошла к концу. Сейчас самый «бюджетный» вариант LADA GRANTA в базовой комплектации АвтоВАЗ рекомендует продавать от 692 тысяч рублей. Ему вернули фронтальные подушки безопасности, оснастили задними датчиками парковки и системой торможения ABS, электростеклоподъемниками передних дверей, системой помощи при трогании на подъеме, центральный замок и электрозеркала. И отказаться от них нельзя.

— Меньше этого базиса заказать машину физически невозможно. А вы уверены, что хотите отказаться от кондиционера? Продаю машины два десятка лет — меньше 1% людей покупают минималку. Такая машина будет терять в сравнении с той, что обладает такими опциями, — рассказал менеджер официального дилера LADA в Петербурге «Лада-Центр».



И добавил, что «май был классным — давно так не продавали».

В Петербурге искать бесполезно

Бюджетная версия исчезла, потому что концерн решил постепенно и плавно возвращаться к докризисным версиям и поставлять на рынок автомобили, которые предлагал покупателям до СВО, рассказали «Фонтанке» в АвтоВАЗе.

— Мы оставили одну из таких комплектаций, которая позволяет купить людям автомобиль за достаточно небольшие деньги, а во всех остальных будем доразвивать комплектацию. Сейчас бюджетную LADA Granta производят не так много. У нас апрель стал рекордным — мы продали около 20 тысяч автомобилей модели Granta разных комплектаций, — рассказал «Фонтанке» директор по продуктам и программам АвтоВАЗа Олег Груненков.



Как правило, дилеры сами заказывают те комплектации, которые наиболее выгодны для продаж, и делают упор на более распространенные версии. В Петербурге или Москве версии с минимальной комплектацией искать бесполезно.



— Это вопрос понимания конъюнктуры рынка — в большом городе спрос на недооснащенные машины низкий. Зачем им везти машины, которые будут пылиться на складе, у них ведь тоже есть планы [по продажам]. В Петербурге, Москве, Казани и Ростове хорошо идет LADA Largus, любят их не знаю как, и с точки зрения бизнеса, и такси — вместительные, компактные. Vesta тоже будут брать. А Granta скромнее, она здесь идет хуже, — пояснил Груненков.



Бюджетные версии, в основном, едут в регионы, где доходы населения гораздо ниже, и супероснащенные автомобили покупатели просто не потянут. В Петербурге минимальных «упрощенных» комплектаций просто нет.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

