Toyota перевернула грузовик в Сосново. В больницу доставили троих

Серьезное ДТП с грузовиком собрало пробку в Приозерском районе Ленобласти днем 2 июня. Три человека получили травмы.
В 15:55 на пересечении Вокзальной и Ленинградской улиц в посёлке Сосново столкнулись легковой автомобиль Toyota и грузовой Hyundai, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. От удара грузовик опрокинулся на бок, а «Тойота» получила сильные повреждения передней части, добавляют очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
По предварительным данным, в результате аварии пострадали водитель и пассажир «Тойоты» и водитель «Хендэ». Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.