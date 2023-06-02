    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 4

    2 м/с, южн

    759мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd80.97eur86.58

    Toyota перевернула грузовик в Сосново. В больницу доставили троих

    467
    обсудить
    ПоделитьсяПоделиться

    Серьезное ДТП с грузовиком собрало пробку в Приозерском районе Ленобласти днем 2 июня. Три человека получили травмы.

    В 15:55 на пересечении Вокзальной и Ленинградской улиц в посёлке Сосново столкнулись легковой автомобиль Toyota и грузовой Hyundai, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. От удара грузовик опрокинулся на бок, а «Тойота» получила сильные повреждения передней части, добавляют очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

    По предварительным данным, в результате аварии пострадали водитель и пассажир «Тойоты» и водитель «Хендэ». Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьДТПДТП с грузовикомДТП с перевертышем
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close