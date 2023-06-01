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    Водитель Chevrolet Niva не пропустил грузовик на «Южном полукольце» и погиб

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    1 комментарий

    Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии, произошедшей днем 31 мая в Ломоносовском районе Ленобласти. Встреча с грузовиком стала фатальной для водителя внедорожника.

    ДТП случилось около 12:10 на 36-м километре автодороги «Санкт-Петербургское южное полукольцо», стало известно «Фонтанке» 1 июня. 42-летний местный житель, двигаясь от деревни Кипень в сторону Гатчины на автомобиле Chevrolet Niva, при повороте налево на перекрестке неравнозначных дорог не пропустил ехавший по «главной» со стороны Гатчины грузовик DAF под управлением 53-летнего жителя Кабардино-Балкарской республики.

    От полученных травм водитель «Нивы» скончался на месте. Известно, что за 2022–2023 годы мужчина семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, все — за превышение скорости.

    По факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Ленинградская областьДТПДТП с грузовиком
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    Комментарии 1

    28030352901 Июн 2023 в 13:07
    Если бы не печальный исход, то мы наверняка услышали о предательской стойке кузова, вечно подводящей "опытных и аккуратных" водителей, а также о способностях грузовиков развивать недоступные для восприятия скорости.
    +1−1
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