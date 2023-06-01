Водитель Chevrolet Niva не пропустил грузовик на «Южном полукольце» и погиб

Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии, произошедшей днем 31 мая в Ломоносовском районе Ленобласти. Встреча с грузовиком стала фатальной для водителя внедорожника.
ДТП случилось около 12:10 на 36-м километре автодороги «Санкт-Петербургское южное полукольцо», стало известно «Фонтанке»
От полученных травм водитель «Нивы» скончался на месте. Известно, что за 2022–2023 годы мужчина семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, все — за превышение скорости.
По факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела.