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    Ленинградский зоопарк пускает важных посетителей бесплатно

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    3 комментария
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    Расположенный в центре Петербурга Ленинградский зоопарк сделал бесплатным вход для детей до 18 лет на сегодня, 1 июня.

    В зоопарке начинается фестиваль летних каникул «ЗоопарКниг», открытие посвящено Дню защиты детей. Сам фестиваль продлится до 18 июня.

    На территории зоопарка организованы библиотечные уголки от «Библиотек Василеостровского района» с книжными новинками, мастер-классами и играми с призами. На литературной площадке выступят авторы детских книг. С сцены будет звучать живая музыка. В течение всего дня можно посмотреть, как сотрудники кормят разных животных: жирафа, сурикат и мангустов, бакланов и пеликанов, белого медведя, северных оленей, обезьян, выдру и паку, а также погулять с альпакой.

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    Подробную программу смотрите в соцсетях зоопарка.

    Фото: Ленинградский зоопарк
    Фото: Ленинградский зоопарк

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    Комментарии 3

    Гость01 Июн 2023 в 11:17
    Я уж думал лесных медведей бесплатно пустят.
    +0−0
    VKuser4918336201 Июн 2023 в 10:41
    Какая альпака хорошенькая:)
    +0−0
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