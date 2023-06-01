Ленинградский зоопарк пускает важных посетителей бесплатно

Расположенный в центре Петербурга Ленинградский зоопарк сделал бесплатным вход для детей до 18 лет на сегодня, 1 июня.



В зоопарке начинается фестиваль летних каникул «ЗоопарКниг», открытие посвящено Дню защиты детей. Сам фестиваль продлится до 18 июня.

