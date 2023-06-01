Ленинградский зоопарк пускает важных посетителей бесплатно

Расположенный в центре Петербурга Ленинградский зоопарк сделал бесплатным вход для детей до 18 лет на сегодня, 1 июня.
В зоопарке начинается фестиваль летних каникул «ЗоопарКниг», открытие посвящено Дню защиты детей. Сам фестиваль продлится до 18 июня.
На территории зоопарка организованы библиотечные уголки от «Библиотек Василеостровского района» с книжными новинками, мастер-классами и играми с призами. На литературной площадке выступят авторы детских книг. С сцены будет звучать живая музыка. В течение всего дня можно посмотреть, как сотрудники кормят разных животных: жирафа, сурикат и мангустов, бакланов и пеликанов, белого медведя, северных оленей, обезьян, выдру и паку, а также погулять с альпакой.
Подробную программу смотрите в соцсетях зоопарка.