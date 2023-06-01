Госуслуги возобновили приём заявлений на получение биометрического загранпаспорта. Уже есть заявители

Портал госуслуг возобновил приём заявлений на выпуск загранпаспорта нового образца — с электронным носителем информации, рассчитанного на 10 лет. В феврале приём приостанавливали из-за высокого спроса на микросхемы, и при попытке подачи заявления всплывало сообщение «Загранпаспорт нового образца временно не оформляется».
Полиция Дальнего Востока с утра 1 июня начала обрабатывать заявления. В МВД Еврейской автономной области ТАСС сообщили, что зарегистрирован первый заявитель. В МВД России по Приамурью — уже более пяти. В других дальневосточных регионах уточняют, что физически заявлений пока никто не подавал, обращения поступают на «Госуслуги».
Проблемы с получением загранпаспортов на 10 лет появились в конце января. Как писала «Фонтанка», МВД — лишь последнее звено в цепочке выдачи биометрических паспортов. Заминка вышла именно с микросхемой — носителем биометрических данных, на стороне производителя этих самых чипов — АО «Микрон». В конце мая официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что с 1 июня ведомство возобновляет приём заявлений о выдаче биометрических паспортов. Подать заявление можно и непосредственно в территориальный орган МВД.