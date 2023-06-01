От брюк карго до ультракороткого топа. Гид по женской моде на лето 2023 года

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Началось лето — самое время обновить гардероб к жаркому сезону. В тренде — вырезы, принты и яркие неоновые цвета. Как выбрать модную одежду, обувь и купальник, рассказывают коллеги из Woman.ru и Marie Claire.

Летние платья и юбки: главные тренды

Мини-юбки снова в тренде Фото: Adobe Stock Платье-рубашка — универсальный предмет в гардеробе Фото: Adobe Stock Ничто так не подчеркивает женскую элегантность, как чайное платье Фото: Adobe Stock Юбку-карандаш можно носить как с рубашкой, так и с футболкой Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Мини Достаточно посмотреть на аутфиты Хейли Бибер, Кендалл Дженнер и Риты Оры — самые модные девушки носят мини-юбки прямо сейчас. Это значит, что тренд на нулевые остается с нами и на сезон-2023. Area, Sergio Hudson, Raf Simons предлагают надевать модели трапециевидной формы или облегающего силуэта, а сочетать их следует с цветными колготками в красном, фиолетовом, зеленом и синем оттенках. Юбка-карандаш Юбка-карандаш больше не ассоциируется со скучным деловым дресс-кодом: сегодня она говорит о сексуальности, загадочности и женственности. С одной стороны, идеально сочетается с объемными рубашками, строгими джемперами или оверсайз-жакетами. С другой — сможет найти место в комплекте со спортивным топом, объемной футболкой или кардиганом.

Асимметричная длина Сейчас тренд на нулевые и, как следствие, на сексуальность, поэтому последние сезоны мы носим облегающую одежду и приталенные силуэты. Ralph Lauren, Miu Miu, Lanvin и Rokh показали, как еще можно почувствовать дух прошлой эпохи на себе — вам потребуется лишь юбка с разрезом. Это может быть скромная модель с маленькой асимметричной деталью, а может быть длинная юбка с головокружительным разрезом от бедра, которым модели так часто подчеркивают длинные ноги на красных дорожках. Платье-рубашка Такое платье можно носить десятками разных способов. Хотите — дополняйте рубашку акцентными золотыми украшениями, открытыми босоножками или лодочками, сверкающим клатчем — и отправляйтесь на круизную вечеринку. А хотите — комбинируйте с кроссовками или грубыми ботинками, берите с собой удобную и вместительную сумку-тоут и отправляйтесь покорять мир.

Чайное платье Если бы можно было вложить все представления о классической женственности в одну вещь, это точно было бы чайное платье с мелким цветочным принтом. Вместе с босоножками оно будет смотреться особенно элегантно, а в паре с кроссовками или грубыми ботинками станет максимально практичным. Топы, футболки и рубашки

В белой рубашке можно ходить на прогулку и в офис Фото: Adobe Stock Топ, футболка, платье или пиджак — в тренде все розовое Фото: Adobe Stock Пожалуй, самая удобная вещь в летнем гардеробе — простая хлопковая футболка Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Ультракороткий топ Узкий топ отлично подойдет тем, кто к лету успел обзавестить идеальной фигурой. На Каннском кинофестивале такой, например, носила Алессандра Амбросио — с костюмом, который состоял из прямых брюк на высокой посадке и стильного свободного пиджака. Розовый цвет Розовый цвет точно станет хитом жаркого сезона. Во-первых, он стал источником вдохновения для многих дизайнеров, которые посвятили ему отдельное место в своих последних коллекциях. Его можно было встретить на показах Blumarine, Naeem Khan, Oscar de la Renta, Valentino. Во-вторых, на экраны совсем скоро выйдет фильм «Барби» с Марго Робби в главной роли…

Простая хлопковая футболка Это надежная база летнего гардероба. Ее носят с ультрамодными джинсами или макси-юбками, а также надевают под строгий офисный костюм или атласное платье-комбинацию. Так как летом очень жарко, к выбору новых футболок необходимо подойти очень внимательно: покупайте модели только из качественного материала.

Белая рубашка Отличный вариант и для прогулки, и для похода в офис. К примеру, можете надеть ее с черной юбкой макси, кожаными сланцами, узкими солнцезащитными очками и крупными украшениями. Самые модные джинсы и шорты

Такие широкие брутальные джинсы называются бэгги Фото: Adobe Stock А это карго Фото: Adobe Stock Мода на узкие джинсы вернулась Фото: Adobe tock Удлиненные джинсовые шорты довольно универсальны Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Карго Брюки-карго с брутальными карманами и заниженной талией — пожалуй, главный мастхэв этого лета. Советуем носить их с простой майкой, жилетом, укороченным топом — но только если уверены в своей форме. Узкие джинсы Да, вы не ослышались: можно снова носить узкие джинсы. В тренде — женственность и сексуальность, поэтому модные дома предлагают облачиться девушкам в облегающую одежду. Чтобы выглядеть современно, носите такой низ с объемным верхом: например, футболками, рубашками или свитшотами. Бэгги Это мешковатые джинсы, которые завоевали любовь главных модниц: Хейли Бибер, Рианны, Дженнифер Лопес и Риты Оры. Модель может быть как на низкой, так и на высокой посадке, главное в ней — объемные штанины, которые возле обуви образуют небрежные складки. Зимой такие джинсы не надеть, поэтому ищите бэгги на лето и раннюю осень.

Удлиненные джинсовые шорты Такие модели обрезаны чуть выше колена — их легко сочетать с самыми разными образами. К примеру, Джиджи Хадид недавно надела такие с темно-синим топом и простой рубашкой с акцентными плечами. Шорты-бермуды Пожалуй, самая универсальная городская модель. Если в офисе нет строгого дресс-кода, то в таких шортах можно смело отправиться на работу или бизнес-встречу. Дополните их кожаным ремнем, свободной белой рубашкой, объемным жакетом прямого кроя, и ваш образ получится деловым и презентабельным. Вариант более расслабленного аутфита: сочетание бермудов с футболкой или топом. Для того чтобы зрительно удлинить ноги, обувь к таким шортам подбирайте на каблуке: берите туфли, босоножки, лоферы на грубой подошве или кеды на платформе.

Купальник: какой выбрать?

Можете покорить всех на пляже сексуальным вырезом Фото: Adobe Stock В магазинах можно найти купальники с самыми разными декоративными элементами Фото: Adobe Stock Принт тоже в тренде Фото: Adobe Stock А еще сейчас в моде спортивный стиль Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Принты Одни из самых модных купальников летнего сезона на протяжении нескольких лет — модели с принтом. В выборе нет табу — вы можете отдать предпочтение бикини с рисунком в виде пальмовых листьев, с анималистичным окрасом или тот, что украшен лазурными итальянскими пейзажами. Вне времени остаются полоски, горох, цветочный принт и абстракция. Вырезы Если хотите визуально сделать ноги длиннее — смело выбирайте модели с максимально высокими вырезами на бедрах. А если предпочитаете обращать внимание на зону декольте, на помощь придут актуальные в этом сезоне купальники с разрезами на груди. Текстурная ткань Пожалуй, один из наиболее дизайнерских вариантов купальника — тот, что сделан из сирсакера (жатой ткани). Чаще всего такие модели выпускаются в одном размере, так как необычная текстура полотна обеспечивает идеальную посадку на любой силуэт.

Спортивный стиль Даже если вы не поклонница активного отдыха, возможно, вам подойдет купальник, верх которого напоминает топ для занятий фитнесом. У спортивных моделей могут быть ворот, застежки-молнии, длинные рукава. Популярными в этом сезоне будут неподвластные времени однотонные черные или белые купальники. В тренде также комбинации базовых цветов. Декор Создать по-настоящему модный и неповторимый образ помогают декоративные элементы. Летом 2023 года актуальны металлические детали — например, крупные кольца. А также широкие ленты-завязки, с которыми можно и нужно экспериментировать. Какую обувь носить, чтобы быть в тренде

Не пугайтесь квадратного носка у обуви Фото: Adobe Stock Даже обувь на платформе может смотреться утонченно Фото: Adobe Stock А вам нравятся неоновые цвета? Фото: Adobe Stock Сабо удобные, как тапочки Фото: Adobe Stock В жару лучше надеть босоножки или сандалии Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Сабо Это не совсем пляжная, но и не закрытая обувь, своим удобством напоминающая тапочки. Их можно носить и с брюками, и с юбками, а сочетать — даже с носками. Босоножки Идеальный вариант для свиданий и более формальных летних мероприятий. Модели с острым носом, интересным ремешком, открытой пяткой на малом каблуке всегда смотрятся выигрышно и стильно. Квадратный мыс Мода на летнюю обувь с квадратным мысом появилась в нашей жизни благодарю бренду Bottega Veneta, и новый фасон молниеносно стал трендом, который для своих образов выбирают Хейли Бибер, Кендалл Дженнер, Карли Клосс и многие другие. Сегодня такие туфли и босоножки можно назвать классикой и найти их в коллекциях большинства дизайнеров. Неоновые цвета Не так давно французский модельер обуви Кристиан Лубутен представил миру коллекцию лодочек в насыщенных розовом, синем, зеленом цветах. Вслед за ней мы увидели первый трейлер самого ожидаемого фильма «Барби» с Марго Робби в главной роли, где она, словно кукла, примеряет на себя флуоресцентные туфли. С яркими босоножками вы не только привлечете к себе внимание, но и поднимете себе настроение — ведь с ними вам захочется наряжаться и выглядеть безупречно.

Платформа

В моде этим летом всё еще кроссовки, лоферы, сандалии, мюли, туфли и босоножки на платформе. Эта обувь не только визуально удлиняет ноги, но и делает щиколотки более изящными. Носить такую пару можно со всем, что есть в вашем гардеробе: с ультрамодными джинсами-карго, брюками-палаццо, длинными юбками и женственными платьями.