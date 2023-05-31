Летние заморозки в Петербурге: как одеться по погоде. Не смотрите в окно, смотрите видеоинструкцию «Фонтанки»

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
В Петербург идут самые настоящие летние холода. Ну и как теперь одеваться, чтобы точно не замерзнуть и случайно не взопреть? Показываем на модели.
Чтобы понять, как одеться сегодня, настоящий петербуржец обычно смотрит сначала прогноз погоды, а потом — в окно. Правда, и это ясности не добавляет. Известный мем «Да ничего не понятно. Один — в шортах, другой — в куртке», очевидно, был придуман в Петербурге.
На самом деле, одеваться по погоде в любой непонятной ситуации — просто. Используйте принцип капусты или многослойности. Он годится для всех, вне зависимости от пола и возраста. Выглядеть элегантно, скорее всего, не получится, но зато вам точно будет удобно. К тому же, едва припечет солнышко, вы всегда сможете с себя что-нибудь снять без ущерба для репутации.
И помните главное правило петербуржца: даже если жара стоит такая, что одеваться не хочется вовсе, главное — иметь при себе зонт.