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    Летние заморозки в Петербурге: как одеться по погоде. Не смотрите в окно, смотрите видеоинструкцию «Фонтанки»

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    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    В Петербург идут самые настоящие летние холода. Ну и как теперь одеваться, чтобы точно не замерзнуть и случайно не взопреть? Показываем на модели.

    Чтобы понять, как одеться сегодня, настоящий петербуржец обычно смотрит сначала прогноз погоды, а потом — в окно. Правда, и это ясности не добавляет. Известный мем «Да ничего не понятно. Один — в шортах, другой — в куртке», очевидно, был придуман в Петербурге.

    На самом деле, одеваться по погоде в любой непонятной ситуации — просто. Используйте принцип капусты или многослойности. Он годится для всех, вне зависимости от пола и возраста. Выглядеть элегантно, скорее всего, не получится, но зато вам точно будет удобно. К тому же, едва припечет солнышко, вы всегда сможете с себя что-нибудь снять без ущерба для репутации.

    И помните главное правило петербуржца: даже если жара стоит такая, что одеваться не хочется вовсе, главное — иметь при себе зонт.

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    © Фонтанка.Ру

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