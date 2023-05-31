Летние заморозки в Петербурге: как одеться по погоде. Не смотрите в окно, смотрите видеоинструкцию «Фонтанки»

В Петербург идут самые настоящие летние холода. Ну и как теперь одеваться, чтобы точно не замерзнуть и случайно не взопреть? Показываем на модели.

Чтобы понять, как одеться сегодня, настоящий петербуржец обычно смотрит сначала прогноз погоды, а потом — в окно. Правда, и это ясности не добавляет. Известный мем «Да ничего не понятно. Один — в шортах, другой — в куртке», очевидно, был придуман в Петербурге.