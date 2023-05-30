Смертельный наезд КАМАЗа на «Жигули» на М-10 стал уголовным делом

Стали известны подробности смертельной аварии с легковой и большегрузом, произошедшей 29 мая на трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти. Она унесла жизнь пенсионера из Петербурга.

В 11:35 на 670-м километре автодороги М-10 «Россия» 43-летний житель Казани, двигаясь на грузовике КАМАЗ в сторону Петербурга, неправильно выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди ВАЗ-2107 и врезался в него. За рулем «Жигулей» был 76-летний пенсионер из Петербурга, стало известно «Фонтанке» 30 мая. От полученных травм он скончался на месте.