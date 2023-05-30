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    Смертельный наезд КАМАЗа на «Жигули» на М-10 стал уголовным делом

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    4 комментария
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Стали известны подробности смертельной аварии с легковой и большегрузом, произошедшей 29 мая на трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти. Она унесла жизнь пенсионера из Петербурга.

    В 11:35 на 670-м километре автодороги М-10 «Россия» 43-летний житель Казани, двигаясь на грузовике КАМАЗ в сторону Петербурга, неправильно выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди ВАЗ-2107 и врезался в него. За рулем «Жигулей» был 76-летний пенсионер из Петербурга, стало известно «Фонтанке» 30 мая. От полученных травм он скончался на месте.

    КАМАЗ принадлежит коммерческой фирме из Казани. Управлявший им мужчина работает в ней водителем. За 2023 год он 6 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. По факту ДТП возбудили уголовное дело по ст. 264, ч. 3, УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водителя грузовика отпустили под обязательство о явке.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Комментарии 4

    Гость30 Мая 2023 в 11:11
    По M-11 жаба?
    +0−0
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