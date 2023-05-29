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    КАМАЗ догнал «Жигули» на трассе М-10 у Никольского. Погиб водитель

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    Смертельное ДТП затруднило движение по федеральной трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти утром 29 мая. Авария унесла жизнь пожилого водителя.

    В 11:35 на автодороге М-10 в сторону Петербурга, у поворота к поселку Никольское, 43-летний водитель грузовика КАМАЗ неправильно выбрал расстояние и врезался в ехавшие перед ним «Жигули», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. От удара легковой машине смяло багажник до салона.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    В результате аварии 76-летний водитель ВАЗа скончался на месте. По факту произошедшего ведется проверка. Полиция устанавливает детали ДТП.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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