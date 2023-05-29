КАМАЗ догнал «Жигули» на трассе М-10 у Никольского. Погиб водитель

Смертельное ДТП затруднило движение по федеральной трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти утром 29 мая. Авария унесла жизнь пожилого водителя.
В 11:35 на автодороге М-10 в сторону Петербурга, у поворота к поселку Никольское, 43-летний водитель грузовика КАМАЗ неправильно выбрал расстояние и врезался в ехавшие перед ним «Жигули», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. От удара легковой машине смяло багажник до салона.
В результате аварии 76-летний водитель ВАЗа скончался на месте. По факту произошедшего ведется проверка. Полиция устанавливает детали ДТП.