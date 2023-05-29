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    В Госдуму внесли законопроект о наказаниях за наём без документов воинского учета

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    Заксобрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект об увеличении административных штрафов для работодателей за наём военнообязанных или подлежащих призыву граждан, если они не предоставили документы воинского учета. Соответствующий документ появился в понедельник, 29 мая, в думской электронной базе.

    В законопроекте предлагается выделить в отдельный состав в КоАП заключение работодателями трудовых договоров с военнообязанными и призывниками, которые не предоставили документов воинского учета. В нем предлагается штрафовать граждан в размере от 10 000 до 20 000 рублей, ИП — от 5 000 до 10 000 рублей, а юрлиц — от 50 000 до 100 000 рублей.

    Также авторы хотят усилить ответственность за отсутствие сообщений в военкомат от руководителя о принятии на работу граждан, обязанных состоять на воинском учете. Предлагается ввести штраф от 5 000 до 25 000 рублей. Такая же сумма штрафа подразумевается при отсутствии сообщений в военкомат об изменении сведений воинского учета работника.

    Законопроект поддержало правительство РФ, но высказало несколько замечаний.

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