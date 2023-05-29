Петербурженка простила сына, поджогом вымогавшего долю от продажи квартиры

Фрунзенский районный суд Петербурга не стал мешать примирению матери с сыном, спалившим её автомобиль из-за 100 тысяч рублей. Вымогательство семья тоже простила.



О приговоре Ивану Тюрикову и Евгению Абрикосову 29 мая сообщает объединённая пресс-служба судов. Согласно материалам дела, в конце 2021 года Тюриков терроризировал звонками мать с требованием выдать ему 100 тысяч рублей.



По информации полицейского главка, мужчина остался недоволен тем, как в семье разделили доход после продажи квартиры. С уверенностью, что ему недодали, он взял на вооружение приёмы коллекторов и во время очередного звонка пообещал вредить.

