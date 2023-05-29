Петербурженка простила сына, поджогом вымогавшего долю от продажи квартиры

Фрунзенский районный суд Петербурга не стал мешать примирению матери с сыном, спалившим её автомобиль из-за 100 тысяч рублей. Вымогательство семья тоже простила.
О приговоре Ивану Тюрикову и Евгению Абрикосову 29 мая сообщает объединённая пресс-служба судов. Согласно материалам дела, в конце 2021 года Тюриков терроризировал звонками мать с требованием выдать ему 100 тысяч рублей.
По информации полицейского главка, мужчина остался недоволен тем, как в семье разделили доход после продажи квартиры. С уверенностью, что ему недодали, он взял на вооружение приёмы коллекторов и во время очередного звонка пообещал вредить.
Исполнял обещанное Абрикосов. Обвинение и суд установили, что декабрьской ночью по наводке Тюрикова он поджег «Пежо» матери на Будапештской улице. Хозяйка оценила ущерб в 264 тысячи рублей и вскоре снова услышала телефонные угрозы.
Задуманное сыном устрашение сработало. Родные перевели ему деньги, с них же он расплатился с поджигателем.
Тюрикову и Абрикосову вменили умышленное повреждение чужого имущества (ст. 167 УК) и вымогательство (ст. 163 УК).
«Фигуранты вину признали», — уточнили в пресс-службе.
Поджог «Пежо» владелица простила обоим.
За вымогательство группой лиц им назначили год лишения свободы, заменив наказание на принудительные работы. Статья 53.1 УК позволяет сделать это, если суд приходит к выводу о возможности исправить фигурантов вне колонии.
Впрочем, пополнять бюджет частью заработка тоже не придётся. С учётом фактических обстоятельств дела суд изменил категорию преступления с тяжкой на среднюю и освободил обоих от наказания в связи с примирением с родственником, который вынужденно перечислил Тюрикову 100 тысяч рублей. Обязательное условие для этого — загладить причинённый вред.