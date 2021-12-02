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В Купчино задержали троих поджигателей «Пежо». Сгоревшая машина принадлежала матери одного из них

Во Фрунзенском районе Петербурга по горячим следам задержаны трое мужчин, подозреваемые в ночном поджоге автомобиля «Пежо» на Булапештской улице. Сгоревшая машина принадлежала матери одного из предполагаемых злоумышленников.

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Как сообщили 2 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в результате оперативно-разыскных мероприятий в руки полиции попали трое. Среди них — 38-летний ранее судимый сын хозяйки сгоревшего автомобиля. По версии следствия, в сентябре потерпевшая продала квартиру и не в полном объеме поделилась полученным доходом с сыном. В отместку мужчина решил поджечь мамино авто, для чего нанял двоих своих знакомых, одному из которых заплатил за поджог 50 тысяч рублей.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В настоящее время все трое подозреваемых задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества).

«Фонтанка» писала, что о ночном поджоге «Пежо» на улице Будапештской у второго корпуса дома 69 стало известно сегодня в 01:31. Сотрудники полиции выяснили, что автомобиль принадлежит 58-летней местной жительнице. В результате возгорания машина получила частичные повреждения.

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Комментарии (1)

муматор
люди мы хорошие, квартирный вопрос нас испортил.
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