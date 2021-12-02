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«Пежо» сгорел на Будапештской ночью. Поджигателя сняла камера домофона

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В ночь на 2 декабря во Фрунзенском районе Петербурга загорелся припаркованный во дворе автомобиль «Пежо». Иномарку поджег мужчина, которого сняли камеры видеонаблюдения.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, о возгорании Peugeot на улице Будапештской у второго корпуса дома 69 стало известно в 1:31. Спасатели потушили пожар спустя 44 минуты.

В Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер» опубликовали видео начала пожара. На кадрах видно, как к автомобилю подходит мужчина и в течение нескольких секунд проворачивает свой план. Сначала он спрятал под крыло Peugeot неизвестный сверток, спустя мгновение поджёг его, а после — неспешно удалился.

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Комментарии (2)

Icie
Парковку не поделили.
Hutu
Вот так и живём...... Глубинный народ, одно слово......
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