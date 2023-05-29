МИД Казахстана рассказал, сколько компаний перенесли бизнес из России

Власти Казахстана ждут к себе более 400 компаний, оставивших производство в России. Об этом 29 мая сообщил замглавы МИД Казахстана Алмас Айдаров, передает «Прайм».
«Ведется большая работа по релокации компаний, официально заявивших о своем уходе из РФ», — завил Алмас Айдаров в ходе выступления на правительственном часе в верхней палате парламента страны.
По его словам, Казахстан заинтересован в 401 компании, работавшей до 2022 года в России. 67 из них уже приняли предложение, ведется работа. Кроме того, 25 компаний завершили релокацию, подчеркнул чиновник.
Среди компаний оказалась американская Honeywell, которая производила счетчики и электроприборы. Открытие производств планируется на 20 июля в Алматы, 25 ноября— в Атырау. К тому же в Казахстане появится компания пассажирских перевозок InDriver — власти организовали перевод регионального офиса и релокацию команды специалистов из Москвы в Алматы. Региональный офис по странам Центральной Азии открывает китайская соцсеть TikTok — компания сворачивает деятельность в Москве и переводит офис в Алматы.
Среди российских компаний оказалась Ural Motorcycles — производство легендарных мотоциклов «Урал» налажено в Петропавловске на севере Казахстана.
Занимающаяся производством аксессуаров для автомобилей компания RIVAL перенесла производство автомобильных чехлов на сиденья, ковриков для салона и багажника в казахстанский Костанай, сообщало информационное агентство LS.
Свое производство легких стальных тонкостенных конструкций переносит липецкий «Завод ЛСТК». Также компания занимается проектированием и строительством зданий промышленного и гражданского назначения.
В списке оказался и российский «АвтоВАЗ», который начал сборку своей продукции в Казахстане на мощностях завода «СарыаркаАвтоПром» в Костанае, пишет Tengrinews.
С февраля 2022 года, после начала боевых действий, российский рынок покинули более 500 компаний. Еще 151 в данный момент сворачивает свою деятельность в стране. Более 400 не приняли решение либо медлят с уходом.