МИД Казахстана рассказал, сколько компаний перенесли бизнес из России

Власти Казахстана ждут к себе более 400 компаний, оставивших производство в России. Об этом 29 мая сообщил замглавы МИД Казахстана Алмас Айдаров, передает «Прайм».



«Ведется большая работа по релокации компаний, официально заявивших о своем уходе из РФ», — завил Алмас Айдаров в ходе выступления на правительственном часе в верхней палате парламента страны.



По его словам, Казахстан заинтересован в 401 компании, работавшей до 2022 года в России. 67 из них уже приняли предложение, ведется работа. Кроме того, 25 компаний завершили релокацию, подчеркнул чиновник.

