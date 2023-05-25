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    Более 500 компаний ушли с российского рынка с начала СВО

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    По подсчетам Йельского университета, более 500 иностранных компаний покинули российский рынок после начала специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС 25 мая.

    Еще 151 компания прямо сейчас сворачивают свою деятельность в России, 175 организаций пытаются «выиграть время», а 230 — медлят. Агентство Associated Press отмечает, что среди медлительных больше всего компаний из Китая.

    Глава базы данных Йельского университета Джеффри Зонненфельд считает, что «уход [из России] был единственным правильным решением с точки зрения бизнеса». Он ссылается на исследования, согласно которым цены на акции компаний, покинувших российский рынок, выросли.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, что, хотя после начала специальной военной операции многие западные компании объявили об уходе с российского рынка, на деле лишь 8,5% организаций продали хотя бы одну из российских «дочек», следует из данных финских исследователей.

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