Более 500 компаний ушли с российского рынка с начала СВО

По подсчетам Йельского университета, более 500 иностранных компаний покинули российский рынок после начала специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС 25 мая.

Еще 151 компания прямо сейчас сворачивают свою деятельность в России, 175 организаций пытаются «выиграть время», а 230 — медлят. Агентство Associated Press отмечает, что среди медлительных больше всего компаний из Китая.

Глава базы данных Йельского университета Джеффри Зонненфельд считает, что «уход [из России] был единственным правильным решением с точки зрения бизнеса». Он ссылается на исследования, согласно которым цены на акции компаний, покинувших российский рынок, выросли.