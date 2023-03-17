Финские исследователи: Только 8,5 % западных компаний ушли с российского рынка

Хотя после начала специальной военной операции многие западные компании объявили, что прекращают деятельность на российском рынке, на деле лишь 8,5 % организаций продали хотя бы одну из российских дочерних компаний, сообщают финские СМИ со ссылкой на исследование профессоров Саймона Эвенетти и Никколо Пизани 17 марта.



В исследовании рассмотрели около 1400 компаний со штаб-квартирами в странах G7 и Евросоюза, выручка которых составляла более миллиона долларов с бизнеса в России.

Чаще всего сворачивали бизнес предприятия промышленной отрасли, реже всего — компании, деятельность которых связана с природными ресурсами, сферой услуг и сельским хозяйством.