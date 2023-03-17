Финские исследователи: Только 8,5 % западных компаний ушли с российского рынка

Хотя после начала специальной военной операции многие западные компании объявили, что прекращают деятельность на российском рынке, на деле лишь
В исследовании рассмотрели около 1400 компаний со штаб-квартирами в странах G7 и Евросоюза, выручка которых составляла более миллиона долларов с бизнеса в России.
Чаще всего сворачивали бизнес предприятия промышленной отрасли, реже всего — компании, деятельность которых связана с природными ресурсами, сферой услуг и сельским хозяйством.
Среди стран выделилась Финляндия: ее индекс ухода из России оказался выше среднего. Куда реже продавали российский бизнес и прекращали работу в стране немецкие и итальянские компании.
По мнению экспертов, одна из причин, по которой компании всё же остаются в стране, — сложности с продажей бизнеса. «Для каждой сделки определяет цену внешний оценщик, после чего компания должна предоставить покупателю активов скидку не менее