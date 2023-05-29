В Киеве сообщают о взрывах и воздушной тревоге. Что известно на данный момент

В Киеве объявлена воздушная тревога. Днем 29 мая появилась информация о мощном взрыве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Подробности происходящего не приводятся, однако отмечается, что взрывы якобы раздаются как в центре Киева, так и в районе аэропорта Жуляны.
Местная военная администрация сообщает о работе системы ПВО.
Жителей просят оставаться в укрытиях. Некоторые СМИ отмечают, что в качестве укрытия используется, в частности, метро.
Власти также выпустили отдельное обращение к жителям Киева с просьбой не снимать ракетную атаку на видео, сообщает РБК.
Воздушная тревога по всей территории Украины была объявлена в ночь на 29 мая, добавляет РИА Новости. Взрывы, по сообщениям украинских СМИ, были слышны в семи областях: Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Хмельницкой и Львовской.
Украинская сторона заявила о повреждении объектов инфраструктуры в Киеве ночью. Согласно сообщениям СМИ, в Хмельницкой области повреждения получил военный объект, а в Одессе обломки дрона привели к пожару в порту.