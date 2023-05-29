    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 12

    3 м/с, зап

    762мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.97eur85.92

    Боевые действия

    В Киеве сообщают о взрывах и воздушной тревоге. Что известно на данный момент

    2733
    38 комментариев

    В Киеве объявлена воздушная тревога. Днем 29 мая появилась информация о мощном взрыве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

    Подробности происходящего не приводятся, однако отмечается, что взрывы якобы раздаются как в центре Киева, так и в районе аэропорта Жуляны.

    Местная военная администрация сообщает о работе системы ПВО.

    Жителей просят оставаться в укрытиях. Некоторые СМИ отмечают, что в качестве укрытия используется, в частности, метро.

    Власти также выпустили отдельное обращение к жителям Киева с просьбой не снимать ракетную атаку на видео, сообщает РБК.

    Воздушная тревога по всей территории Украины была объявлена в ночь на 29 мая, добавляет РИА Новости. Взрывы, по сообщениям украинских СМИ, были слышны в семи областях: Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Хмельницкой и Львовской.

    Украинская сторона заявила о повреждении объектов инфраструктуры в Киеве ночью. Согласно сообщениям СМИ, в Хмельницкой области повреждения получил военный объект, а в Одессе обломки дрона привели к пожару в порту.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Боевые действия

    Комментарии 38

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    38
    close