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    Как Петербург изменился за 320 лет: «Фонтанка» сравнила снимок из космоса и план 1703 года

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    В честь 320-летия Петербурга Роскосмос показал, как выглядит город в объективе спутника «Ресурс-П». Снимок был опубликован 27 мая.

    На снимке из космоса отчетливо видны исторический центр с мелкой паутиной улиц и проспектами-лучами, перекинувшимися через реки и каналы. Легко читается и промышленная зона — ее выдает рыжеватый оттенок. А вот за пределами промзоны уже было где разгуляться — новые микрорайоны характерны четкими прямоугольниками улиц и, местами, обилием зелени.

    Фото: официальный telegram-канал госкорпорации «Роскосмос»
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    На такие масштабы Петр I вряд ли рассчитывал: на плане 1703 года, срисованном с французской гравюры, город выглядит меньше в несколько раз. Это самый ранний этап планировки и застройки: преимущественно деревянные дома и множество каналов на Васильевском острове, который Петр мечтал устроить на манер Амстердама. Задуманному не суждено было сбыться: проект не учел специфику болотистой местности — прорытые до 13-й линии каналы быстро зарастали илом, а горожане сбрасывали туда отходы, и в конце концов их засыпали.

    Фото: план Санкт-Петербурга 1703 года
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    Как город празднует 320-летние — в нашем онлайне.

    Фото: официальный telegram-канал госкорпорации «Роскосмос»
    Фото: план Санкт-Петербурга 1703 года

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