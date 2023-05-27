Как Петербург изменился за 320 лет: «Фонтанка» сравнила снимок из космоса и план 1703 года

В честь 320-летия Петербурга Роскосмос показал, как выглядит город в объективе спутника «Ресурс-П». Снимок был опубликован 27 мая.
На снимке из космоса отчетливо видны исторический центр с мелкой паутиной улиц и проспектами-лучами, перекинувшимися через реки и каналы. Легко читается и промышленная зона — ее выдает рыжеватый оттенок. А вот за пределами промзоны уже было где разгуляться — новые микрорайоны характерны четкими прямоугольниками улиц и, местами, обилием зелени.
На такие масштабы Петр I вряд ли рассчитывал: на плане 1703 года, срисованном с французской гравюры, город выглядит меньше в несколько раз. Это самый ранний этап планировки и застройки: преимущественно деревянные дома и множество каналов на Васильевском острове, который Петр мечтал устроить на манер Амстердама. Задуманному не суждено было сбыться: проект не учел специфику болотистой местности — прорытые до 13-й линии каналы быстро зарастали илом, а горожане сбрасывали туда отходы, и в конце концов их засыпали.
Как город празднует 320-летние — в нашем онлайне.