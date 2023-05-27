Россия назвала условия мира, Украина рассказала о контрнаступлении: новости СВО за 27 мая

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел Фото: Вячеслав Гладков / T.me Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 27 мая 2023 года.



Новые иноагенты Минюст РФ внес в реестр иноагентов солиста «Би-2» Егора (Леву) Бортника. В сообщении ведомства указано, что артист «выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти».

Также в новый список попали журналистка Ирина Аллеман, экономист Владислав Иноземцев, экс-директор новосибирского Новоколледжа Сергей Чернышов, антрополог Александра Архипова, директор Берлинского центра Карнеги Александр Габуев, экс-депутат Госдумы от «Единой России» Магомед Гаджиев, юрист Анна Пшеничная, общественное движение «Совет матерей и жен» и его глава Ольга Цуканова и Общенародный союз возрождения России.



Интервью политиков Сразу несколько высокопоставленных политиков из России и Украины дали интервью. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин назвал условия для мира. — Мы убеждены, что урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий ВСУ и поставок западного вооружения. Для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, отказаться от вступления в НАТО и ЕС, — заявил Галузин ТАСС.

Глава погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов также дал интервью агентству. Главное: более 3,5 миллиона граждан Украины перешли через границу на российскую территорию с начала СВО; с 2022 года погранслужба ФСБ увеличила военную составляющую в подготовке личного состава, в том числе для отражения вооруженных вторжений и ликвидации диверсионных групп; с начала СВО зафиксировано более 2 тысяч обстрелов приграничных районов России.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк тем временем высказался о взрыве Крымского моста.



— С учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу, определенные такие меры, соответственно, осуществлялись, — сказал он журналисту Дмитрию Комарову.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил BBC о планах контрнаступления. По словам Данилова, украинские силы готовы начать его в любой момент, однако не будут называть конкретные даты. Атаки По предварительной информации, в Псковской области два беспилотника повредили здание нефтепровода. Еще один беспилотник упал в Тверской области. Пострадавших нет.

В Курской области из-за обстрела погиб строитель. Губернатор Роман Старовойт пообещал, что его родственникам окажут всю необходимую помощь. В Белгородской области также погиб человек. — Самый тяжелый день в Шебекинском округе. Один человек погиб. Это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице. Среди пострадавших есть дети — двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. Транспортируются в детскую областную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Санкции Украины

Владимир Зеленский ввел санкции против 51 физлица и 220 юрлиц из России и Белоруссии. Все они связаны с транспортом, коммуникациями и промышленностью. Среди прочих в санкционном списке — МТС, «РЖД Логистика» и Соликамский опытно-металлургический завод.