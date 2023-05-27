В Петербурге на сутки дали бесплатный доступ к архивным документам

В День города, 27 мая, доступ к архивным документам города сделали бесплатным. Архивный комитет приурочил акцию к 320-летию Петербурга.
В течение суток на сайте архива желающие смогут своими глазами увидеть исторические фотографии городских улиц и достопримечательностей. В альбоме актерских проб можно будет посмотреть, кто из артистов претендовал на роли в фильмах киностудии «Ленфильм» в 1951 — 1987 гг., а в архиве историко-политических документов найти сведения для составления своей родословной, метрические книги, книги записей актов гражданского состояния 1918–1924 годов и учетные партийные документы.
О том, как город празднует свое 320-летие, — в нашем онлайне.