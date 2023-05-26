«Троицу» Андрея Рублёва перенесут в храм Христа Спасителя в нынешнем состоянии

Икона «Троица» кисти Андрея Рублёва будет перемещена в храм Христа Спасителя в нынешнем состоянии, передаёт 26 мая РИА Новости заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По его словам, схема уже согласована.
«Икона будет с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению сохранности в ее нынешнем состоянии перемещена в храм Христа Спасителя, где группа специалистов уже будет принимать решение по ее дальнейшей реставрации, которая начнется после определенного времени», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).
Ранее Владимир Путин принял решение о передаче «Троицы» Русской православной церкви. Об этом РПЦ сообщила 15 мая. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил, что святыню выставят для поклонения в праздник Святой Троицы (в этом году отмечается 4 июня). После икону планировалось вернуть на историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.
Позже стало известно, что как раз 15 мая состояние иконы обсуждали на заседании расширенного реставрационного совета Третьяковской галереи. Тогда вердикт специалистов был таким: «Икона "Святая Троица" Андрея Рублёва не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений».
24 мая Дмитрий Песков заявил, что в Кремле на момент решения о передаче иконы в РПЦ не получали экспертных заключений о ее нестабильном состоянии, и сроки передачи нужно обсуждать с экспертами.