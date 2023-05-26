«Троицу» Андрея Рублёва перенесут в храм Христа Спасителя в нынешнем состоянии

Икона «Троица» кисти Андрея Рублёва будет перемещена в храм Христа Спасителя в нынешнем состоянии, передаёт 26 мая РИА Новости заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По его словам, схема уже согласована.



«Икона будет с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению сохранности в ее нынешнем состоянии перемещена в храм Христа Спасителя, где группа специалистов уже будет принимать решение по ее дальнейшей реставрации, которая начнется после определенного времени», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).