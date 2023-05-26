В Петербурге задержали пару по делу о краже флага со здания Контрольно-счетной палаты

«Весенним романтическим настроением» объяснили в Контрольно-счетной палате кражу флага со своего здания в Петербурге.



Как сообщает пресс-служба КСП 26 мая, сотрудники полиции задержали пару, которая 19 мая сняла со здания учреждения флаг. Их передвижения отследили по камерам, в том числе и тем, которые установлены на здании палаты в переулке Антоненко.



По словам председателя КСП Константина Желудкова, он не считает нужным наказывать ребят за поступок, так как это может испортить им судьбу.



«В первую очередь мы ждем от них извинений. Надеемся, что они искренне раскаиваются в содеянном, а эта ситуация станет уроком для других», — заявил глава КСП.

