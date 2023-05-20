В Петербурге украли флаг со здания Контрольно-счётной палаты

КСП недосчиталась флагов в Адмиралтейском районе Петербурга. Один вместе с флагштоком унесла молодая пара.



Недостачу заметили накануне утром, стало известно «Фонтанке» 20 мая. Символ Петербурга встречал работников над главным входом в здание в переулке Антоненко, 6. В пятницу на привычном месте не оказалось ни его, ни флагштока.



Разгадку нашли на записях с камеры наблюдения. Около половины третьего часа ночи к доходному дому Брюна приблизилась пара: он в молочном плаще, она в чёрном платье. Оба на вид не старше 25 лет. Уходили с сувениром.

