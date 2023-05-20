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    В Петербурге украли флаг со здания Контрольно-счётной палаты

    2025
    4 комментария

    КСП недосчиталась флагов в Адмиралтейском районе Петербурга. Один вместе с флагштоком унесла молодая пара.

    Недостачу заметили накануне утром, стало известно «Фонтанке» 20 мая. Символ Петербурга встречал работников над главным входом в здание в переулке Антоненко, 6. В пятницу на привычном месте не оказалось ни его, ни флагштока.

    Разгадку нашли на записях с камеры наблюдения. Около половины третьего часа ночи к доходному дому Брюна приблизилась пара: он в молочном плаще, она в чёрном платье. Оба на вид не старше 25 лет. Уходили с сувениром.

    В КСП пропажу оценили в 5 тысяч 20 рублей. Похитителей и флаг Петербурга ищет полиция.

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    ФлагКонтрольно-счетная палата
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    Комментарии 4

    Гость20 Мая 2023 в 11:56
    Символично
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