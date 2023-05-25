Renault приехал в стоящий посреди дамбы Nissan в Петербурге. В больницу увезли женщину и двоих детей

Серьезная авария произошла вечером 24 мая на дамбе в Кронштадтском районе Петербурга. Травмы получили три пассажира, в том числе двое детей.



В 18:25 среды на 134-м километре КАД, на участке дамбы между Кронштадтом и Горской, 46-летний петербуржец на личном Renault Logan врезался в стоявший в средней полосе из-за поломки Nissan Qashqai, стало известно «Фонтанке» 25 мая. «Ниссан» принадлежит гражданину Финляндии, за рулем же был 77-летний пенсионер из Гатчины.

В результате ДТП пострадали три пассажира «Рено»: 66-летняя женщина и дети 7 и 10 лет. Всех троих с различными травмами госпитализировали в состоянии средней тяжести.