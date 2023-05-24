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    Чистая прибыль группы «Тинькофф» в I квартале выросла более чем в 11 раз

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    Контролирующая Тинькофф Банк TCS Group опубликовала финансовые результаты по итогам I квартала 2023 года. Чистая прибыль группы выросла в 11,5 раза, с 1,4 до 16,2 млрд рублей.

    Квартальный отчет опубликован TCS Group 24 мая. Из него следует, что чистая прибыль группы в I квартале 2023 года составила 16,2 млрд рублей. Это в 11,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом ранее группа не раскрывала данные о своей чистой прибыль за январь-март 2022 года.

    По сравнению с IV кварталом 2022 года показатель вырос на 51%, с 10,7 млрд рублей. Всего по итогам прошедшего года прибыль группы сократилась в три раза - с 64,4 до 20,8 млрд рублей.

    Несмотря на то, что квартальная прибыль TCS Group оказалась выше ожиданий аналитиков, на стоимости ее депозитарных расписок это сказалось слабо. Они даже немного упали. Хотя в целом к 18:08 мск бумаги растут на 3,66% и торгуются по 3 254,5 рубля за штуку.

    В начале мая 2022 года основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков заявил, что ему пришлось продать принадлежавшие трасту его семьи 35% TCS Group после того, как предприниматель публично выступил с критикой боевых действий на Украине. Долю приобрела группа «Интеррос» Владимира Потанина.

    Тиньков назвал сумму сделки копейками, Потанин с этим не согласился. Также основатель группы грозился забрать из страны бренд Tinkoff, на что в «Тинькофф банке» ответили, что все юридические права на бренд принадлежат финансовой организации.

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