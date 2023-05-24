Чистая прибыль группы «Тинькофф» в I квартале выросла более чем в 11 раз

Контролирующая Тинькофф Банк TCS Group опубликовала финансовые результаты по итогам I квартала 2023 года. Чистая прибыль группы выросла в 11,5 раза, с 1,4 до 16,2 млрд рублей.



Квартальный отчет опубликован TCS Group 24 мая. Из него следует, что чистая прибыль группы в I квартале 2023 года составила 16,2 млрд рублей. Это в 11,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом ранее группа не раскрывала данные о своей чистой прибыль за январь-март 2022 года.



По сравнению с IV кварталом 2022 года показатель вырос на 51%, с 10,7 млрд рублей. Всего по итогам прошедшего года прибыль группы сократилась в три раза - с 64,4 до 20,8 млрд рублей.

