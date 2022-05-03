«Тинькофф банк» прокомментировал слова Олега Тинькова о правах на бренд

Все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат банку, 3 мая заявили в пресс-службе «Тинькофф банка» в ответ на заявление Олега Тинькова о намерении забрать бренд из России.

Ранее на своей официальной странице в соцсети Олег Тиньков заявил, что намерен забрать из страны бренды Tinkoff и La Datcha, поскольку они принадлежат его семье.

В конце апреля «Фонтанка» сообщала, что группа «Интеррос» приобретает 35% акций головной структуры российской Группы «Тинькофф» TCS Group Holding, ранее принадлежавшей трасту семьи Олега Тинькова.