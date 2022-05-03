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    «Тинькофф банк» прокомментировал слова Олега Тинькова о правах на бренд

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    16 комментариев

    Все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат банку, 3 мая заявили в пресс-службе «Тинькофф банка» в ответ на заявление Олега Тинькова о намерении забрать бренд из России.

    Ранее на своей официальной странице в соцсети Олег Тиньков заявил, что намерен забрать из страны бренды Tinkoff и La Datcha, поскольку они принадлежат его семье.

    В конце апреля «Фонтанка» сообщала, что группа «Интеррос» приобретает 35% акций головной структуры российской Группы «Тинькофф» TCS Group Holding, ранее принадлежавшей трасту семьи Олега Тинькова.

    «Интеррос» как долгосрочный финансовый инвестор заинтересован в том, чтобы Группа «Тинькофф» и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке РФ», — отметил тогда президент компании «Интеррос» Владимир Потанин. В ответ на это Олег Тиньков заявил, что он «горд, что вместе со своей командой построил с нуля лучший банк в стране», но ему пришло время уйти на пенсию и заниматься семьей.

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    Комментарии (16)

    274488045
    Можно банк переименовать, а бренд Тинькофф оставить например для производителя сантехники, либо выхлопных труб, "Он такой один". Здесь нужно креативное решение
    Leo64
    Ага... А сам Тиньков банку не принадлежит случаем?
    angel of death
    никто не мешает этому человеку взять и создать что-то новое, и в другой стране, и утащить с собой добрую половину людей с 2-3 высшими образованиями в новую компанию.... =)
    это было бы мощно...
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