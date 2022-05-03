«Тинькофф банк» прокомментировал слова Олега Тинькова о правах на бренд

Все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат банку, 3 мая заявили в пресс-службе «Тинькофф банка» в ответ на заявление Олега Тинькова о намерении забрать бренд из России.
Ранее на своей официальной странице в соцсети Олег Тиньков заявил, что намерен забрать из страны бренды Tinkoff и La Datcha, поскольку они принадлежат его семье.
В конце апреля «Фонтанка» сообщала, что группа «Интеррос» приобретает 35% акций головной структуры российской Группы «Тинькофф» TCS Group Holding, ранее принадлежавшей трасту семьи Олега Тинькова.
«Интеррос» как долгосрочный финансовый инвестор заинтересован в том, чтобы Группа «Тинькофф» и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке РФ», — отметил тогда президент компании «Интеррос» Владимир Потанин. В ответ на это Олег Тиньков заявил, что он «горд, что вместе со своей командой построил с нуля лучший банк в стране», но ему пришло время уйти на пенсию и заниматься семьей.