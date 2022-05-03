«У меня не осталось ничего в России»: Олег Тиньков объяснил, почему забирает из страны бренды Tinkoff и La Datcha

Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков попрощался с основанной им кредитной организацией и заодно с Россией. Причины, которые заставили его забрать из страны бренды Tinkoff и La Datcha, 3 мая он подробно изложил в соцсетях.



«Я был один из немногих, кто сумел вопреки, а не благодаря режиму построить 4 разных бизнеса с нуля. Я никогда не давал взяток, не фронтил чиновников, не брал на работу друзей и знакомых, это вам любой наш сотрудник подтвердит», — заявил Олег Тиньков.



Далее он выразил несогласие с политикой государства, назвав ее архаичной и патерналистской, а также с действиями России на Украине.

