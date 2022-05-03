    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 3

    7 м/с, зап

    753мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd71.02eur74.56
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    «У меня не осталось ничего в России»: Олег Тиньков объяснил, почему забирает из страны бренды Tinkoff и La Datcha

    14784
    28 комментариев

    Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков попрощался с основанной им кредитной организацией и заодно с Россией. Причины, которые заставили его забрать из страны бренды Tinkoff и La Datcha, 3 мая он подробно изложил в соцсетях.

    «Я был один из немногих, кто сумел вопреки, а не благодаря режиму построить 4 разных бизнеса с нуля. Я никогда не давал взяток, не фронтил чиновников, не брал на работу друзей и знакомых, это вам любой наш сотрудник подтвердит», — заявил Олег Тиньков.

    Далее он выразил несогласие с политикой государства, назвав ее архаичной и патерналистской, а также с действиями России на Украине.

    «Я забираю из страны бренды Tinkoff и La Datcha. Они принадлежат моей семье, и я не хочу их "марать"», — заявил он.

    Ранее Олег Тиньков заявил, что ему пришлось продать свою долю в Тинькофф Банке после того, как он публично выступил с заявлением о боевых действиях на Украине. По словам предпринимателя, он получил 3% от ее реальной, на его взгляд, стоимости.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (28)

    chip1
    Пожелаем Олегу удачи за океаном и чтобы не забывал налоги вовремя платить, в США за мухлеж с налогами три шкуры снимут, а если не хватит деньжат, то в тюрягу с латинскими убийцами в футбол гонять лет на 30!
    So1nishko
    Любой бизнес - это про эксплуатацию, поэтому про честность говорить очень так себе идея. Честно эксплуатировал людей с целью личной наживы на чужом труде?
    Банковский бизнес, в капиталистическом проявлении - это вдвойне сомнительный бизнес по определению.
    266110330
    Бренд Тинькофф - принадлежит, а дача - нет,
    в принципе использование распространённых слов не может патентоваться. И возникает всё-таки вопрос, откуда же откуда всё-таки все наши Буратины наковыряли денег ? А может это были кредиты из каких=то других стран ? ну нельзя говорить, что я всё сама, потому что ты зависишь от тысяч людей и ещё от тех, кто пользуется услугами, и ты у них отжимал свою прибыль для себя, а они с голой жопой так и остались, а ты свалил туда, где не нужно обращать внимание на нищету вокруг, чтобы не было стыдно, что ты вот этих нищебродов сам и обобрал.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close