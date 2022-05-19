Потанин отказался считать «копейками» стоимость доли Олега Тинькова в банке

Владелец «Интеросса» Владимир Потанин, выкупивший у семьи предпринимателя Олега Тинькова 35-процентную долю в Тинькофф Банке, отказался считать «копейками» сумму сделки. Об этом он рассказал в интервью «Интерфаксу», опубликованному 19 мая.
«Назвать сотни миллионов долларов копейками у меня язык не поворачивается. Для меня это большие деньги», — сказал Потанин, комментируя оценку суммы самим Тиньковым.
По его словам, о цене с основателем банка Тиньковым они вообще не разговаривали. «Я исходил из того, что он продает за ту цену, которая его по каким-то причинам устраивает. Мне показалось, что его больше интересовали вопросы сохранения бизнеса, команды и вообще будущего банка», — объяснил предприниматель.
Недавно бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что ему пришлось продать свою долю после того, как он публично выступил с заявлением о боевых действиях на Украине. По словам предпринимателя, он получил