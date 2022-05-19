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    Потанин отказался считать «копейками» стоимость доли Олега Тинькова в банке

    Потанин назвал примерную сумму сделки с Олегом Тиньковым

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    6 комментариев

    Владелец «Интеросса» Владимир Потанин, выкупивший у семьи предпринимателя Олега Тинькова 35-процентную долю в Тинькофф Банке, отказался считать «копейками» сумму сделки. Об этом он рассказал в интервью «Интерфаксу», опубликованному 19 мая.

    «Назвать сотни миллионов долларов копейками у меня язык не поворачивается. Для меня это большие деньги», — сказал Потанин, комментируя оценку суммы самим Тиньковым.

    По его словам, о цене с основателем банка Тиньковым они вообще не разговаривали. «Я исходил из того, что он продает за ту цену, которая его по каким-то причинам устраивает. Мне показалось, что его больше интересовали вопросы сохранения бизнеса, команды и вообще будущего банка», — объяснил предприниматель.

    Недавно бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что ему пришлось продать свою долю после того, как он публично выступил с заявлением о боевых действиях на Украине. По словам предпринимателя, он получил 3 % от ее реальной, на его взгляд, стоимости. После поста с критикой специальной военной операции на Украине, по словам Тинькова, с ним связался Владимир Потанин. «Сказал: «Столько-то плачу». Копейки совершенные. Я сказал: «Окей, переводите». И они на следующий день всё оплатили», — вспомнил бизнесмен.

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    Комментарии (6)

    мухомор
    Сначала ты собственноручно в разы снижаешь рыночную капитализацию компании. Плотом продаёшь свой пакет с учётом текущей цены и дисконтом за срочность размер и собственную токсичность.
    И жалуешься, что продал за копейки.
    Ну так себе нынче Тиньков-бизнесмен.
    Эх, Олежа, сгорел ты на работе. Понятно, что жалеешь, что яндексу не продался вовремя. Как обычно жадность фраера сгубила. Но принцип сгорел сарай - гори и хата, как-то через край уже.
    Ярополк
    Имела жаба гадюку
    Teo Piter
    Ему на карту Тинькоф банка перевели миллионы?
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