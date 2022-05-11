«Умереть с хорошей кармой». Что «великий грешник» Тиньков рассказал о банке, дружбе с Песковым и коллегами по списку Forbes

На канале журналиста Юрия Дудя* вышло двухчасовое интервью с основателем Тинькофф-банка Олегом Тиньковым. Оно было записано в Италии в начале мая, спустя две недели после поста предпринимателя с критикой спецоперации на Украине. Бизнесмен раскрыл подробности продажи бизнеса, рассказал, почему молчат российские миллиардеры и за что будет «гореть в аду» гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож.

Фото: Эмин Джафаров/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Тиньков уже давал интервью Дудю пять лет назад, открыв тогда «гештальт», который теперь, как кажется в первых минут, ему не терпелось закрыть. Тогда он сказал: «В итоге — я за Путина. И я считаю, что Путин ещё пускай 33 срока стоит, пока не умрёт. И более того, я считаю, что Путина нужно сделать императором, потому что в этой стране никакая демократия никогда не приживётся, я в этом убеждён, меня можно резать на куски». Эти слова Тинькову припоминали 70% комментаторов его поста с резкой критикой спецоперации, опубликованному 19 апреля.



Экс-банкиру же запомнилось, что контекст высказывания давал понять, что воспринимать слова буквально не нужно. Тиньков пояснил, что для него это останется «великим сарказмом», но в своём мнении, что монархия — наиболее подходящая для России форма правления, миллиардер только убедился, читая комментарии «глубинного народа» под скандальной публикацией. Тут же он обрисовал черты фантазийного государства, где Герман Греф — премьер-министр, Алексей Кудрин — министр финансов, Эльвира Набиуллина — председатель ЦБ. «Кстати, я к ним хорошо отношусь ко всем, они реально ребята хорошие», — между делом добавил предприниматель. Все ещё отвечая недругам из комментариев, Тиньков отметил, что когда на одном из митингов Алексея Навального арестовали 54 сотрудника банка, он написал во внутренней переписке, что это «круто».

Про британские санкции

По мнению Тинькова, включив его в санкционный список, британское правительство случайно сделало техническую ошибку. На тот момент он уже не был контролирующим акционером банка. После конвертации акций в январе 2021 года право голоса, соответствующее доле семьи бизнесмена, уменьшилось с 84,38% до 35,1%.



Тиньков уверен, что англичане разберутся, но сомневается, что с него снимут санкции в ближайшие несколько лет, хотя он и может быть первым на очереди. Его позиция по поводу спецоперации, по его мнению, ничего не изменит, поскольку там «не смотрят на высказывания».

Про критику спецоперации и её последствия

«Я потерял 9 миллиардов. Бросил их. Я посчитал правильным умереть с хорошей кармой, потому что мы все умрём. Хочется умереть достойно, чтобы тебя семья вспоминала, и дети тобой гордились и не говорили: «наш папа ссыкун..., язык в жопу засунул». Да, мне было страшно, но я это сделал», — сказал Тиньков. Предприниматель признался, что продал банк по своей воле, но не по желаемой цене. Он начал искать покупателей на свою долю ещё в начале марта, делал предложения олигархам, но решение так и не было принято. После поста 19 апреля, по словам Тинькова, с ним по Zoom связался Владимир Потанин. «Сказал: «Столько-то плачу». Копейки совершенные. Я сказал: «Окей, переводите». И они на следующий день все оплатили», — вспоминает бизнесмен.



Он отметил, что по контракту не может раскрывать сумму сделки и предложил посчитать 3% от предполагаемой суммы самостоятельно. Тиньков рассуждал так: после возобновления торгов на Мосбирже капитализация банка составляла 8 млрд долларов. Это в три раза меньше, чем до спецоперации, но доля в 35% все ещё была выше 2 млрд долларов. Если точнее её рыночная стоимость была — около 2,8 млрд долларов. 3% от этой суммы — 84 млн долларов, что недалеко ушло от подсчётов «Фонтанки».

Для сравнения, в январе за 5% акций Тинькова большой американский фонд (который он не назвал) предлагал 725 млн долларов. Исходя из этой цены полная стоимость пакета могла быть — 5 млрд долларов.



Про реакцию коллег-миллиардеров «Вот например Фридман мне позвонил и сказал: «Ты сумасшедший». Он говорит: «Тебе надо было сначала продать, а потом заявить». Я говорю: «Миш, мне (все равно), я так чувствую». Я не могу молчать. Ну какая мне разница два миллиарда я за это получу или сто миллионов или 50».

Также Тиньков сообщил, что по рыночной цене продал две «дачи» (гостиницы La Datcha) — на Камчатке и в Астрахани, и предположил, что теперь ему придётся продать одноименную яхту-ледокол, которую он оценил в 100 млн евро. По признанию бывшего банкира, сам он на ней никогда не был.



Про несостоявшуюся продажу банка «Яндексу»

В 2020 году глава группы «Яндекс» Аркадий Волож предлагал за TCS Group 6 млрд долларов. Тиньков настаивал на 6,2 млрд. Тогда его 35% стоили 2,2 млрд долларов. Сделка не состоялась по нескольким причинам сразу: «Яндекс» не хотел чуть-чуть доплатить, команда «Тинькофф» была против продажи и Тиньков, проходивший в то время лечение от рака, стал чувствовать себя лучше. Через год компания стоила уже 22 млрд долларов. Исходя их этой суммы, 35-процентная доля оценивалась в 7,7 млрд.

Тиньков дал следующую оценку компании и ее руководителю: ««Яндекс» — великая компания, Аркадий — великий предприниматель. «Яндекс․Поиск» — супергуд, всё, что они стали делать дальше, связанное с офлайном — сомнительно, но ок. Все, что они делали с «Яндекс.Новостями» — полное говно. Аркадий большой молодец, но «Яндекс.Новости» — это то, за что он будет гореть в аду».

Про мнение других предпринимателей и их молчание

«Из топ-20 Forbes я лично разговаривал с 12-ю, они все меня поддерживают. <...> Половина из них говорит: «У нас же коллектив, у нас же 70 тысяч работает. Как мы заявим, мы же станем заложниками ситуации». Половина себя этим оправдывает. А другая говорит: «А что от нас зависит? Ну заявим мы, ну потерям мы этот бизнес, ну отберут его как у тебя сейчас. И что? И чего ты этим добился?». Это их выбор, я не могу их за это осуждать. Хотя осуждаю. Не глубинно, но осуждаю», — сказал Тиньков.



Он прокомментировал интервью Михаила Фридмана и Петра Авена о жизни под санкциями, где те пожаловались, что они не могут заплатить за уборку и сходить в ресторан: «Миша и Петя в отличие от меня, например, всегда работают с юристами, пиарщиками, у них все так продумано и все хорошо. Мне кажется их пиарщики подставили, это было очень глупо. В России все порадовались: наконец-то эти (мерзавцы) страдают. А в Англии всем пофигу, что какой-то миллиардер из России должен дома кушать, вместо ресторана».

Предприниматель выразил уважение основателю «Магнита» Сергею Галицкому. По оценке Тинькова, «Магнит» и «Тинькофф» — единственные в России компании, которые были созданы с «полного нуля», без советского наследия, и дошли до уровня 1 млрд долларов чистой прибыли за год.

«Как я могу осуждать Галицкого? Но лучше было бы, чтобы он высказался, потому что он, как и я, является некой ролевой моделью для молодёжи, — сказал Тиньков и, глядя в камеру, призвал, — Сергей, харэ, не отсидишься, не отмолчишься».



Про дружбу с Песковым

«Я от него никогда не будут открещиваться. Я считаю Дима — прекрасный человек, реально крутой. Все, что он говорит, как сказал Путин, он несёт пургу. Он мне этого не говорил, но я так думаю. <...> Да опять же, как дружили, три года я его вообще его не видел, встречались два раза в год. Мы хорошие знакомые. В общем и целом он очень либеральный человек. Либеральных взглядов. Очень трезвый, образованный», — сказал Тиньков.

Про себя

«Я — великий грешник и у всех прошу прощения. Простите меня все».

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

*Минюст внёс Юрия Дудя в список СМИ-иноагентов 15.04.2022

