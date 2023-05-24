В Хабаровском крае медведь попал под машину и отомстил. Показываем, что осталось от Lexus

В Хабаровском крае люди едва не пострадали после встречи с медведем, который попал под машину. Разъяренный раненый хищник громил автомобиль и пытался достать водителя и пассажиров. Последствия встречи с косолапым опубликовали в телеграм-канале «Охота и рыбалка в Якутии» 24 мая.
По словам автора записи, ДТП произошло на 149-м километре трассы Хабаровск — Лидога — Ванино в сторону Комсомольска-на-Амуре. Медведь угодил под Lexus, когда решил перебежать дорогу, перепрыгнув ограждение.
Удар был сильным. У машины оказалась раскурочена передняя часть. Хищник также получил серьезные травмы: на асфальте и капоте машины видны следы крови, клочки шерсти и обломки костей.
Автор записи отмечает, что после столкновения шатающийся медведь смог догнать автомобиль, запрыгнул на капот и буквально начал рвать металл когтями и зубами. После попытался выдавить лобовое стекло, чтобы достать сидевших внутри людей, но оно, к счастью, выдержало вес. После этого хищник скрылся в лесу.
Правоохранительные органы региона официальных комментариев о происшествии пока не давали.