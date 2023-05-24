В Хабаровском крае медведь попал под машину и отомстил. Показываем, что осталось от Lexus

В Хабаровском крае люди едва не пострадали после встречи с медведем, который попал под машину. Разъяренный раненый хищник громил автомобиль и пытался достать водителя и пассажиров. Последствия встречи с косолапым опубликовали в телеграм-канале «Охота и рыбалка в Якутии» 24 мая.



По словам автора записи, ДТП произошло на 149-м километре трассы Хабаровск — Лидога — Ванино в сторону Комсомольска-на-Амуре. Медведь угодил под Lexus, когда решил перебежать дорогу, перепрыгнув ограждение.