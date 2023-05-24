ВЦИОМ: число россиян с кредитами выросло в полтора раза за 10 лет

Примерно 46% россиян сообщили, что на данный момент у них лично, либо у членов их семей, оформлены кредиты. Это в полтора раза больше, чем в 2013 году, когда кредиты были у 31% граждан. Такие данные 24 мая приводит ВЦИОМ, который опубликовал результаты исследования на официальном сайте.



По результатам опроса оказалось, что чаще остальных кредиты берут россияне 25-34 лет – это 62% от всех опрошенных в данной возрастной группе. Как и сейчас, в 2013 году граждане данного возраста были наиболее активны по части кредитов, однако их было 44%.

