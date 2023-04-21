Финансовая грамотность. На чем экономить и как заработать больше

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Согласно опросу ВЦИОМ, у 51 % россиян нет никаких накоплений — они живут сегодняшним днем. Если вы в этой категории, но давно хотите начать откладывать деньги, не переживайте: есть разные способы экономить даже с небольшой зарплатой. Что для этого нужно и как начать зарабатывать больше, рассказывают коллеги из Woman.ru, Marie Claire и «Городских порталов». В качестве бонуса — табличка для ведения домашней бухгалтерии.



Как экономить деньги с небольшой зарплатой Поставьте цель Если вы будете экономить для того, чтобы «деньги были», надолго вас не хватит. Это слишком размытая формулировка — она не мотивирует, не окрыляет. Решите, ради чего вы готовы некоторое время ограничивать себя.



Например, ваша цель — первый взнос за ипотеку, то есть получение своего жилья, которое решит множество проблем. Или оплата обучения в институте, прохождение курсов переквалификации, которые помогут радикально поменять сферу деятельности и зарабатывать больше. Или долгожданный отдых, который подзарядит и даст силы жить. Прекрасная цель — создать подушку безопасности. Ощущение стабильности и финансовой защищенности при низкой зарплате трудно переоценить.



Составьте план Сколько стоит ваша мечта? Посчитайте. Допустим, поездка к морю обойдется в 80 000 рублей. А ваша зарплата — 40 000 . Откладывая ежемесячно по 10 000 рублей, через 8 месяцев вы накопите нужную сумму.

Оставшиеся от зарплаты 30 тысяч распределяйте на жизнь и не выходите за рамки лимита. Проанализируйте траты и определите, какая часть бюджета будет уходить на оплату коммунальных платежей, сколько выделите на еду, предметы первой необходимости. Выстраивайте систему, где у каждой статьи расходов есть ежемесячный финансовый потолок.



Важно понимать, что вы не должны полностью отказываться от удовольствий. Это провальная стратегия — так вы в скором времени можете утратить вкус жизни. Если вы обожаете ходить на концерты, заложите стоимость билетов в бюджет, но урежьте, например, расходы на одежду и косметику. Экономия должна быть максимально безболезненной для вашего психологического состояния.

Ведите домашнюю бухгалтерию На первый взгляд, это может показаться скучным, но когда подсчеты станут привычкой, вам даже понравится. Вы будете четко понимать, куда ушли деньги, на какие траты стоит обратить внимание и что можно оптимизировать.



Попробуйте воспользоваться таблицей «Городских порталов». В левую колонку внесите все доходы (зарплату, доходы от подработки, пособия, вырученные деньги от продажи каких-то вещей). В правую — все обязательные расходы, с которыми столкнетесь в ближайший месяц. К примеру, оплату ЖКУ, услуг Интернета и мобильной связи, походы к врачу, покупку подарков на день рождения близких, платежи по кредитам. Затем сложите все неизбежные траты, получившуюся сумму вычтите из доходов и оставшееся число поделите на количество дней в месяце, на который планируете бюджет. Дальше каждый день записывайте расходы и следите, насколько в среднем вам удается не выходить за рамки.



Подсчитываем доходы и обязательные расходы Инфографика: Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





В табличке уже введены все нужные формулы, так что она автоматически рассчитает для вас ежедневный бюджет и учтет траты за предыдущие дни. Через месяц-другой можно будет анализировать, на что вы тратитесь больше всего и какие расходы можно оптимизировать. Тогда будет несложно составить бюджет на следующий месяц.

Начинаем записывать, на что именно мы тратим Инфографика: Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





На чем экономить Откажитесь от доставки еды, регулярных обедов в ресторанах и кафе. В их стоимость включено приготовление блюд, оплата работы сотрудников, диспетчеров, при этом качество еды вы проверить не можете. Лучше покупайте хорошие продукты в магазинах и готовьте сами. Следите, чтобы еда была полезной: переходить с масла на маргарин, к примеру, — точно не лучшая затея. И читайте, насколько питательны продукты, которые вы покупаете. Много белков, например, содержатся в совсем недорогих куриной грудке, яйцах, твороге, а углеводов — в различных крупах.



Не ходите за продуктами голодными: так вы рискуете набрать корзину с горкой, а большая часть ее содержимого окажется ненужной. Идеально, если вы продумаете меню на неделю с учетом всех блюд и перекусов, а затем составите список продуктов и купите всё необходимое сразу.

Как еще экономить деньги на продуктах? Найдите оптовые базы, скооперируйтесь с друзьями или родственниками и периодически «затаривайтесь» там сразу на всех. В интернете есть форумы с совместными закупками, где можно присоединиться к организатору и получить товар по сниженной цене. Это касается не только продуктов, а буквально всего: игрушек, одежды, канцтоваров, моющих средств.

Одежду и другие сезонные товары покупайте не в сезон: велосипед — зимой, пуховик — летом.

Составьте «капсулу» из вещей, в которых вы — и в пир, и в мир: качественные, долговечные, универсальные, базовые вещи, всегда актуальные и сочетающиеся между собой. Это спасение при маленькой зарплате.



Не делайте спонтанных покупок. В магазин всегда идите со списком. Всё, чего там нет, не покупайте даже с большой скидкой. Если пришли домой и не можете уснуть, всё думаете о «той самой» вещи — возвращайтесь, но только спустя несколько дней, если жгучее желание не исчезнет. Либо внесите понравившуюся вещь в вишлист и попросите родственников или друзей подарить вам ее на день рождения.

Покупайте некоторые товары с рук. На специализированных порталах можно найти абсолютно новые вещи по цене в два раза ниже, чем в магазине. Там же вы можете продать свои, заработать дополнительные деньги и заодно освободить пространство в квартире.



Не ведитесь на бренды. Переплаты за громкие имена производителей зачастую огромны. Пусть поиск аналогичных товаров за меньшие деньги станет для вас спортивным интересом.



Покупайте через приложения. Некоторые товары в офлайне стоят дороже. Так что попробуйте потрогать или померить вещь в реальном магазине, а затем сравнить ее стоимость с той, что указана на сайте.

Ищите акции: их устраивают почти все магазины. Составьте список тех, в которых часто делаете покупки, и подпишитесь на обновления. Установите приложение-агрегатор скидок. Не пренебрегайте бонусными картами: кажется, что выгода от них минимальна, но экономя везде по чуть-чуть, вы в итоге сохраните ощутимую сумму.

Не расходуйте зря воду и электричество и сразу оплачивайте все счета. Пересмотрите условия тарифов за мобильную связь, Интернет, телефон: может быть, вам удастся найти более удачный.

Как экономить и копить деньги с помощью банка Создайте накопительный счет в любом банковском приложении. Приучите себя регулярно закидывать на него небольшие суммы. Деньги в этом случае надежно защищены и их всегда можно вывести за пару секунд. Только внимательно изучите условия: некоторые банки взимают комиссию за снятие денег со счета.



Альтернативный вариант — положить деньги на депозит: в этом случае вы не сможете снять их в течение определенного времени, но добьетесь ежегодного увеличения суммы на несколько процентов.

Заведите карту с кешбэком. У каждого банка свои условия, но в среднем на карту будет возвращаться 2–4 % с ваших покупок.

Как заработать больше Чтобы понять, куда двигаться дальше, нужно честно ответить на несколько вопросов.

Какие у вас ожидания? Часто, насмотревшись на блогеров или на знаменитостей, люди начинают оценивать себя по их меркам. Если вы начинающий специалист, то вряд ли будете зарабатывать полмиллиона сразу. Для того, чтобы не пребывать в иллюзиях, изучите рынок в той сфере, где работаете, и оцените насколько реалистичны ваши ожидания. Если сложно это сделать в одиночку, можно посоветоваться с друзьями, коллегами, родными и спросить у них, не требуете ли вы от себя слишком многого. Иногда в такой ситуации очень важно получить взгляд со стороны.



Вы себя цените? Безвозмездная помощь друзьям, коллегам, задержки в офисе и переработки — знакомо? Зачастую люди даже не просят компенсации или премии за свой сверхурочной труд. А если работают на себя, то могут много раз бесплатно всё переделывать по просьбе клиента. Если всё это про вас, нужно понять, почему вы недооцениваете свои услуги, и прекратить этот поток бесконечной щедрости себе в ущерб.

Цените ли вы свой опыт? Часто уже опытный специалист соглашается на работу, которая предназначена для новичков. Либо берется за проекты, где на 200 % уверен, что справится. Здесь балом правит чувство страха, которое тормозит развитие и финансовый рост.

Что избавиться от этого ощущения, опишите на листе весь свой опыт, навыки, образование, пройденные курсы. Подумайте, каким может быть ваш следующий шаг в карьере, за какие амбициозные проекты вы могли бы взяться. И составьте план «Б» на случай, если что-то пойдет не так.



Делегируете ли вы обязанности? Возможно, вы выполняете много работы, которую могли бы делегировать. Так руководители делают что-то за подчиненных, а фрилансеры или предприниматели стараются больший объем задач взять на себя. Ведь проще сделать самому, чем кому-то объяснять, что от них требуется. Тут нужно понять, что в задачах, выходящих за пределы вашей компетенции, лучше довериться профессионалам и немного отпустить контроль. Потому что именно из-за этого «Я всё сам(а)» вы не растете в доходе.

Вы уверены, что хотите зарабатывать? Какие вторичные выгоды могут быть от того, что вы мало получаете? Может, вы не хотите быть состоятельнее мужа, так как боитесь, что из-за этого ваши отношения испортятся. Или вам просто комфортно, у вас есть свободное время, полноценные выходные, и вы не хотите это терять. Мысли о большем заработке витают где-то в воздухе, но в то же время у вас нет четкого понимания, зачем это нужно.



Что с этим делать? Определите свои желания и поймите, что вас мотивирует. Представьте, как изменится жизнь в случае увеличения доходов. Если разобраться с этим, то начать прикладывать усилия для выхода на более высокий финансовый уровень будет гораздо проще.



Не засиделись ли вы на одном месте? Так часто происходит, когда человек боится потерять стабильность. Ему привычно в своем деле и уже ничего не хочется менять. Но рост происходит только тогда, когда мы двигаемся вперед.

Многие не хотят разбираться в новых сферах и считают, что инвестирование, криптовалюта или недвижимость — это слишком сложно, лучше просто работать и стабильно зарабатывать. Но это одна из самых больших ошибок, которая мешает финансовому росту. Вспомните, как вы изучали в школе физику и химию или только начинали путь в своей профессии. Тогда это тоже казалось очень сложным, но вы справились. Подобным образом можно разобраться в любой другой сфере.



А как вам удается экономить деньги? Делитесь советами в комментариях.