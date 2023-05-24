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    Угон машины на Руставели попал на видео. Это было такси

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    В распоряжении полиции оказались кадры угона машины на заправке на улице Руставели. Выяснилось, что речь идет о такси.

    ГУ МВД России по СПб и ЛО

    Видео ГУ МВД по Петербургу и области публикует 24 мая. Видно, как мужчина садится в машину, а другой пытается сесть тоже, но внезапно автомобиль трогается с места. Оставшийся вне салона человек бежит за машиной, но безуспешно.

    В полицию об угоне сообщил 30-летний таксист. Hyundai Solaris скоро нашли разбитым в Пискаревском парке, а неподалеку задержали предполагаемого угонщика — 34-летнего мигранта.

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    Угон автомобиля
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