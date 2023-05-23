Петровский фестиваль огня завершит празднование дня рождения Петербурга

Финальным аккордом празднования
Фестиваль начнется ровно в полночь с выступления «Пиротехнических дворов Петергофа», одновременно с этим разведут Дворцовый мост. Затем в течение часа каждые 10 минут с огненными представлениями будут выступать команды из разных стран. Зрителей ждут «Большой праздник» из Азербайджана, «Империя огня» из Белоруссии, выступление «Авантис групп» из Киргизии, шоу китайской команды Liuyang Jingduan New Art Display CO., представление Somon’s Firelights из Таджикистана и турецкое Show Organizasyon.
Между выступлениями команд пиротехников тоже скучать не придется — зрителей будут развлекать световым шоу. Объектом для видеопроекций станет весь архитектурный ансамбль стрелки Васильевского острова, включая Ростральные колонны. Некоторые из световых картин будут создаваться в режиме реального времени.
Завершится фестиваль огня большим пиротехническим представлением, участие в котором примут все команды.
Удобнее всего любоваться фейерверками можно будет с Дворцовой набережной и стрелки Васильевского острова. Общественный транспорт и метро будут работать всю ночь с 27 на 28 мая.
Напомним, что