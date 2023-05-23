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    Новый знакомый с золотой улыбкой задорого довел пожилого петербуржца до дома

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    Вежливый мужчина помог петербургскому пенсионеру дойти до дома. После этой встречи пожилой гражданин обеднел на 700 тысяч рублей.

    В полицию 90-летний мужчина обратился прошлым вечером, стало известно «Фонтанке» 23 мая. Он рассказал, что встретил на Железноводской улице незнакомца, который предложил помощь и довел заявителя до дома, а затем попросил денег в долг. Пенсионер не поскупился и отдал нуждающемуся 700 тысяч рублей, а через несколько часов, видимо, заподозрил обман.

    Предполагаемый преступник был полный, среднего роста и с очень яркой приметой — все верхние зубы были золотыми. Также он был одет во все темное, но со светлым головным убором.

    Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Золотозубого ищут.

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