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    Живого человека в петербургском стационаре признали мёртвым. «Воскресить» пока не получается

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    30 комментариев

    Прокуратура Колпинского района Петербурга добивается признания живым 60-летнего местного жителя — инвалида 2-й группы, ошибочно зачисленного в умершие. Об этом сообщает 22 мая пресс-служба городской прокуратуры.

    В ведомство поступило заявление о нарушении прав. Проверка выявила следующее. Во время нахождения на стационарном лечении пациента ошибочно определили как умершего, была внесена актовая запись, составлено и выдано свидетельство о смерти. Кто его получал — не уточняется.

    Радоваться жизни мужчине мешает то, что он не может осуществлять свои гражданские права: у него теперь нет пенсии и прав на медицинскую помощь. Теперь его пытаются восстановить в правах, дело дошло до суда.

    «Прокурор Колпинского района в интересах инвалида 2-й группы направил в суд исковое заявление об установлении юридического факта нахождения его в живых, об аннулировании актовой записи о смерти и признании недействительным свидетельства о смерти», — отмечается в сообщении.

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    Комментарии 30

    Гость22 Мая 2023 в 14:10
    От ипотеки так просто не уйдешь!
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 13:48
    "у него теперь нет пенсии и прав на медицинскую помощь"
    Зато есть право на бесплатное вскрытие!
    +0−0
    VKuser44811408622 Мая 2023 в 13:43
    А где название стационара?Или это военная тайна?Люди имеют право знать и выбирать,чтобы не нарваться на крупные неприятности.
    +1−0
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