Живого человека в петербургском стационаре признали мёртвым. «Воскресить» пока не получается

Прокуратура Колпинского района Петербурга добивается признания живым 60-летнего местного жителя — инвалида 2-й группы, ошибочно зачисленного в умершие. Об этом сообщает 22 мая пресс-служба городской прокуратуры.



В ведомство поступило заявление о нарушении прав. Проверка выявила следующее. Во время нахождения на стационарном лечении пациента ошибочно определили как умершего, была внесена актовая запись, составлено и выдано свидетельство о смерти. Кто его получал — не уточняется.



Радоваться жизни мужчине мешает то, что он не может осуществлять свои гражданские права: у него теперь нет пенсии и прав на медицинскую помощь. Теперь его пытаются восстановить в правах, дело дошло до суда.

