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    В ДТП из-за сильного ветра в Норильске пострадали 7 пассажиров микроавтобуса

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    Сильный боковой ветер сдул тяжёлый микроавтобус с трассы утром 22 мая в Норильске. Об этом сообщает МВД Красноярского края.

    МВД Красноярского края

    «Форд Транзит» ехал из города в сторону аэропорта. Из-за порыва ветра водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в опору освещения. Удар был сильным: на кадрах с места аварии видно, что машина получила серьёзные повреждения.

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    В салоне находилось 10 пассажиров. Медпомощь потребовалась семерым из них, в том числе трём несовершеннолетним. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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