В ДТП из-за сильного ветра в Норильске пострадали 7 пассажиров микроавтобуса

Сильный боковой ветер сдул тяжёлый микроавтобус с трассы утром 22 мая в Норильске. Об этом сообщает МВД Красноярского края.
«Форд Транзит» ехал из города в сторону аэропорта. Из-за порыва ветра водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в опору освещения. Удар был сильным: на кадрах с места аварии видно, что машина получила серьёзные повреждения.
В салоне находилось 10 пассажиров. Медпомощь потребовалась семерым из них, в том числе трём несовершеннолетним. Обстоятельства ДТП устанавливаются.