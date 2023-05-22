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    Автобус врезался в грузовик дорожной разметки и перекрыл Пулковское шоссе

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    2 комментария

    На Пулковском шоссе ночью 22 мая образовалась пробка из-за ДТП.

    читатель «Фонтанки» Илья

    В районе Пулковской обсерватории автобус врезался в грузовик МАЗ, наносящий дорожную разметку. Оказались перекрыты все полосы, сообщают читатели «Фонтанки».

    «Правую полосу перекрывали для нанесения разметки. Видимо, зевнул водила и зацепил грузовой автомобиль», — предполагают подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Ехавшие мимо автомобилисты якобы видели на месте аварии кровь. Обстоятельства ДТП выясняются.

    Похожее ДТП произошло 19 мая на 73-м километре трассы «Кола». Грузовой «Форд» врезался в попутный прицеп дорожной службы. Водитель грузовика получил травмы, спасатели деблокировали его и передали медикам.

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    Комментарии 2

    Гость22 Мая 2023 в 09:38
    Там подобные аварии не редкость, ночью лихачи гоняют без проблем. Денис Олегович Тарасов там пешком ночью часто гуляет и видел много раз такие же аварии. В Горелово ночью на Красносельском шоссе движение не такое плотное, там аварий поменьше.
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