Автобус врезался в грузовик дорожной разметки и перекрыл Пулковское шоссе

На Пулковском шоссе ночью 22 мая образовалась пробка из-за ДТП.
читатель «Фонтанки» Илья
В районе Пулковской обсерватории автобус врезался в грузовик МАЗ, наносящий дорожную разметку. Оказались перекрыты все полосы, сообщают читатели «Фонтанки».
«Правую полосу перекрывали для нанесения разметки. Видимо, зевнул водила и зацепил грузовой автомобиль», — предполагают подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Ехавшие мимо автомобилисты якобы видели на месте аварии кровь. Обстоятельства ДТП выясняются.
Похожее ДТП произошло 19 мая на 73-м километре трассы «Кола». Грузовой «Форд» врезался в попутный прицеп дорожной службы. Водитель грузовика получил травмы, спасатели деблокировали его и передали медикам.